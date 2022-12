Carregar reprodutor de áudio

Fim da temporada de estreia da Fórmula 4 Brasil! A corrida número três encerrou o ano da categoria brasileira em 2022 com vitória do vice-líder do campeonato Lucas Staico, com Luan Lopes e Fernando Barrichello Bartz completando o pódio.

O piloto da TMG Racing conseguiu converter a pole conquistada na sexta-feira em vitória, em uma prova na qual dominou tranquilamente por grande parte. Luan Lopes chegou a pressionar Staico mais para o fim da corrida, chegou a fazer a ultrapassagem, mas acabou errando e depois não recuperou o rendimento para impedir o triunfo do #11.

A derradeira etapa da F4 em 2022 contou com uma corrida movimentada, principalmente no meio do pelotão com Nic Giaffone, Richard Annunziata, Nic Monteiro e Nelson Neto disputando a sexta posição de forma intensa. 'No meio do caminho', Annunziata e Giaffone acabaram se tocando e o piloto da KTF precisou abandonar após perder a asa dianteira.

Resultados

Pos. Nº Piloto Equipe Voltas Dif. 1 11 Lucas Staico TMG Racing 17 2 990 Luan Lopes KTF Sports 17 0,666 3 24 Felipe Barrichello Bartz Cavaleiro Sports 17 4,495 4 30 Vinicius Tessaro Cavaleiro Sports 17 10,507 5 69 Pedro Clerot Full Time Sports 17 13,127 6 31 Nicholas Monteiro TMG Racing 17 15,591 7 33 Nelson Neto Full Time Sports 17 21,440 8 41 Fernando Barrichello Full Time Sports 17 27,424 9 9 Lucca Zucchini TMG Racing 17 39,382 10 21 Alvaro Cho KTF Sports 17 45,311 11 29 João Tesser Cavaleiro Sports 17 49,244 12 28 Richard Annunziata TMG Racing 17 + 7 voltas 13 31 Nicholas Giaffone Cavaleiro Sports 17 + 7 voltas

