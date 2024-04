A F4 Brasil realizou a primeira corrida do fim de semana em Interlagos, válida pela segunda etapa da temporada de 2024.

A TMG foi a grande vencedora, com a dobradinha da dupla Filippo Fiorentino - piloto convidado para esta etapa vindo da F4 Espanhola - e Rafaela Ferreira.

O vencedor saltou da terceira posição para a liderança logo na largada e teve sua companheira de equipe praticamente durante toda a corrida. A intensidade aumentou nas últimas voltas, mas sem sucesso para a pilota.

Lucca Zucchini foi o terceiro colocado, após segurar o ímpeto de Matheus Comparatto. Ethan Nobels, quinto colocado, foi o melhor novato.

Com os resultados, Rafaela assume a liderança do campeonato, com 56 pontos, seis a mais que Comparatto.

Às 16h35 acontece a corrida 2, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv no YouTube.

Resultado

Pos # Driver Team Diff 1 37 Filippo Fiorentino TMG Racing 2 18 Rafaela Ferreira TMG Racing 0,308 3 9 Lucca Zucchini Cavaleiro Sports 2,579 4 118 Matheus Comparatto Oakberry Bassani F4 2,934 5 12 Ethan Nobels Cavaleiro Sports R 6,539 6 7 Rogerio Grotta Cavaleiro Sports R 12,254 7 48 Genaro Trappa Oakberry Bassani F4 R 14,064 8 71 Ciro Sobral TMG Racing R 14,962 9 98 Cecilia Rabelo Oakberry Bassani F4 15,631

Veja como foi

