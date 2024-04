A F4 Brasil encerrou o dia de atividades em Interlagos com a segunda corrida deste sábado, em Interlagos. E quem se deu bem foi o argentino, e rookie, da Bassani Racing, Genaro Trapa.

O pódio ainda contou com o segundo lugar de Matheus Comparatto fazendo uma dobradinha para a equipe e Rogerio Grota assumindo a terceira colocação. Lucca Zucchini precisou abandonar a corrida depois de colidir com Rafaela Ferreira ainda na quarta volta da corrida.

Filipo Fiorentino, da TMG Racing, foi o quarto colocado e, encerrando o top 5, ficou Ethan Nobels, irmão da pilota brasileira Aurelia Nobels.

A última corrida da F4 Brasil acontece neste domingo, a partir das 14h35 (Brasília) e você acompanha tudo no canal do Motorsport.com no YouTube.

4 Brasil 2024, Corrida 2, Interlagos, Resultado Final:

Pos Piloto 1 GINO TRAPPA 2 MATHEUS COMPARATTO 3 ROGÉRIO GROTTA 4 FILIPPO FIORENTINO 5 ETHAN NOBELS 6 CIRO SOBRAL 7 RAFAELA FERREIRA 8 CECÍLIA RABELLO 9 JOÃO PEDRO SOUZA 10 GUILHERME FAVARETTE DNF LUCCA ZUCCHINI

