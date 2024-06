Nesta quinta-feira (27), a Fórmula 4 Brasil voltou a acelerar no Velocitta após três meses desde a última visita ao circuito instalado em Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo. Os jovens pilotos do grid tiveram a oportunidade de realizar três treinos extras para praticar e aprimorar a performance da etapa do fim de semana, a terceira da temporada 2024.

As sessões, que aconteceram todas na parte da tarde, foram de sol entre nuvens, com a temperatura ambiente máxima em torno de 27ºC. O sol foi encoberto somente na última sessão. Rafaela Ferreira, da TMG Racing, comandou os dois primeiros treinos, enquanto Matheus Comparatto, da Oakberry Bassani F4, foi o mais rápido da última sessão e marcou o melhor tempo do dia com 1min26s286.

Além disso, a F4 Brasil celebrou o retorno de dois pilotos ao grid da competição: Alvaro Cho e Arthur Pavie, ambos pela TMG Racing. Com a chegada dos jovens, o grid da categoria-escola cresce para as próximas etapas.

Como foram os treinos

A sessão que abriu os treinos extras em Mogi Guaçu teve início nas primeiras horas da tarde, com 50 minutos de duração. Com alternâncias na liderança em diversos momentos, Rafa Ferreira só conseguiu se estabelecer na ponta durante a parte final. Ela anotou 1min27s858 na melhor de suas 20 voltas. A diferença para seu novo companheiro de equipe, Arthur Pavie, foi de apenas 0s017. Já Matheus Comparatto iniciou o dia com o terceiro melhor tempo. Ethan Nobels, da Cavaleiro Sports, foi o quarto colocado e Alvaro Cho fechou o top-5.

Já o segundo treino, de 40 minutos, teve uma breve interrupção por bandeira vermelha. Por isso, a maioria do grid acabou realizando menos de 20 voltas. Apesar do fato, a sessão seguiu normalmente e Rafa Ferreira novamente deu a melhor volta no traçado, com 1min26s781. E, pela segunda vez no dia, Arthur Pavie se posicionou logo atrás do líder. Lucca Zucchini, da Cavaleiro, foi o terceiro, a 0s005 de Pavie. A quarta melhor volta foi do novato Guilherme Favarete, da TMG, seguido por Comparatto.

A terceira sessão, também de 40 minutos, ocorreu sem interrupções. O cenário de fim de tarde foi o ideal para Comparatto anotar a volta mais rápida do dia: 1min26s286. Alvaro Cho ficou em segundo, seguido por Rafa Ferreira, a 0s218 do líder. Ethan Nobels fechou em quarto e Rogério Grotta, o quinto, com o top-5 todo no mesmo segundo.

A partir de sexta-feira, a Fórmula 4 Brasil inicia suas atividades oficiais da terceira etapa, com duas sessões de treinos oficiais e a classificação, que define o grid das corridas 1 e 3, às 16h40. 3. A primeira prova do fim de semana está marcada para sábado, às 10h05, com 30 minutos de duração. A segunda disputa da etapa tem largada prevista para 14h45. A corrida que encerra a programação acontece no domingo, a partir de 8h55.

A temporada 2024 da Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Treino Extra 1 (top-10):

1º - Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), 1min27s858, 20 voltas

2º - Arthur Pavie #88 (TMG Racing), 1min27s875, 21 voltas

3º - Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani), 1min27s891, 24 voltas

4º - Ethan Nobels #12 (Cavaleiro Sports), 1min27s947, 21 voltas

5º - Alvaro Cho #21 (TMG Racing), 1min28s352, 20 voltas

6º - Gino Trappa #48 (Oakberry Bassani), 1min28s399, 24 voltas

7º - Lucca Zucchini #9 (Cavaleiro Sports), 1min28s481, 22 voltas

8º - Guilherme Favarete #30 (TMG Racing), 1min28s662, 23 voltas

9º - Pepê Souza #9 (Cavaleiro Sports), 1min28s829, 26 voltas

10º - Ciro Sobral #71 (TMG Racing), 1min28s868, 23 voltas

Treino Extra 2 (top-10):

1º - Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), 1min26s781, 15 voltas

2º - Arthur Pavie #88 (TMG Racing), 1min27s080, 15 voltas

3º - Lucca Zucchini #9 (Cavaleiro Sports), 1min27s085, 16 voltas

4º - Guilherme Favarete #30 (TMG Racing), 1min27s344, 14 voltas

5º - Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani), 1min27s404, 14 voltas

6º - Rogério Grotta #7 (Cavaleiro Sports), 1min27s460, 12 voltas

7º - Ciro Sobral #71 (TMG Racing), 1min27s598, 16 voltas

8º - Gino Trappa #48 (Oakberry Bassani), 1min27s606, 18 voltas

9º - Alvaro Cho #21 (TMG Racing), 1min27s777, 14 voltas

10º - Cecília Rabelo #98 (Oakberry Bassani), 1min27s817, 17 voltas

Treino Extra 3 (top-10):

1º - Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani), 1min26s286, 18 voltas

2º - Alvaro Cho #21 (TMG Racing), 1min26s459, 19 voltas

3º - Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), 1min26s504, 18 voltas

4º - Ethan Nobels #12 (Cavaleiro Sports), 1min26s648, 20 voltas

5º - Rogério Grotta #7 (Cavaleiro Sports), 1min26s675, 21 voltas

6º - Lucca Zucchini #9 (Cavaleiro Sports), 1min26s693, 16 voltas

7º - Arthur Pavie #88 (TMG Racing), 1min26s728, 17 voltas

8º - Gino Trappa #48 (Oakberry Bassani), 1min26s891, 20 voltas

9º - Guilherme Favarete #30 (TMG Racing), 1min27s296, 24 voltas

10º - Cecília Rabelo #98 (Oakberry Bassani), 1min27s308, 18 voltas

