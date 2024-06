A F4 Brasil realizou o treino classificatório que definiu os grids das corridas 1 e 3 deste fim de semana no Velocitta.

Alvaro Cho, que retorna à categoria após ausência em Interlagos cravou o melhor tempo, com 1min26s383, garantindo a pole position para a corrida 3. Arthur Pavie, outro que volta à F4 fez o segundo melhor tempo da sessão, a míseros 0s018. Matheus Comparatto e Rafaela Ferreira formarão a segunda fila.

Para a corrida 1, em que o grid é constituído pela segunda melhor marca dos pilotos na mesma sessão, Comparatto sairá na frente, após fazer 1min26s456. Ao seu lado ele terá Cho, que ficou a quatro milésimos do piloto da Oakberry Bassani.

A corrida 1 da etapa do Velocitta acontece neste sábado, às 10h. Às 14h40 será dada a largada para a segunda prova. No domingo a etapaserá fechada com a prova 3 às 8h50, todas elas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Resultados

Pos # Piloto Equipe Melhor tempo 2º melhor tempo 1 21 Alvaro Cho TMG Racing 1:26.383 1:26.460 2 88 Arthur Pavie TMG Racing 1:26.401 1:26.637 3 118 Matheus Comparatto Oakberry Bassani F4 1:26.431 1:26.456 4 18 Rafaela Ferreira TMG Racing 1:26.436 1:26.502 5 12 Ethan Nobels Cavaleiro Sports 1:26.533 1:26.627 6 48 Genaro Trappa Oakberry Bassani F4 1:26.618 1:26.735 7 71 Ciro Sobral TMG Racing 1:26.677 1:26.961 8 9 Lucca Zucchini Cavaleiro Sports 1:26.764 1:26.838 9 30 Guilherme Favarete TMG Racing 1:26.947 1:27.104 10 98 Cecilia Rabelo Oakberry Bassani F4 1:27.085 1:27.512 11 27 João Pedro Souza Cavaleiro Sports 1:27.105 1:27.142 12 7 Rogerio Grotta Cavaleiro Sports 1:27.170 1:27.243

