Rafaela Ferreira conquistou neste sábado a sua primeira vitória na F4 Brasil, se tornando também a primeira mulher a triunfar na história da categoria. Largando da pole position, ela segurou o ímpeto de Alvaro Cho, especialmente nas primeiras voltas e mesmo após um período de safety car, ela conseguiu derrotar seu companheiro de equipe.

Ethan Nobels, que compete como novato, fechou o pódio na terceira posição, sendo também o melhor rookie da corrida.

O líder, Matheus Comparatto, que largou da oitava posição por ter vencido a primeira corrida do dia, fechou a prova em quarto lugar.

A F4 Brasil volta neste domingo, com a corrida 3, às 8h50, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Resultado

1º - Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), 14 voltas em 22min33s858

2º - Alvaro Cho #21 (TMG Racing), a 3s257

3º - Ethan Nobels #12 (Cavaleiro Sports), a 4s230

4º - Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani F4), a 5s775

5º - Gino Trappa #48 (Oakberry Bassani F4), a 6s619

6º - Arthur Pavie #88 (TMG Racing), a 6s759

7º - Lucca Zucchini #9 (Cavaleiro Sports), a 14s473

8º - Pepê Souza #27 (Cavaleiro Sports), a 18s042

9º - Rogério Grotta #7 (Cavaleiro Sports), a 19s436

Veja como foi

