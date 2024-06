A Fórmula 4 Brasileira realizou a primeira corrida da rodada tripla da terceira etapa do campeonato de 2024, no Velocitta.

O líder do campeonato, Matheus Comparatto, fez prevalecer a sua condição e não deu chances para os rivais na manhã quenta de Mogi Guaçu.

O piloto da Oakberry Bassani largou na pole position e conseguiu administrar a P1 durante toda a corrida. Arthur Pavie foi o segundo colocado, terminando a prova a dois segundos do vencedor.

Ethan Nobels fechou o pódio principal em terceiro, mas venceu entre os novatos. Ele também exerceu bastante pressão sobre Pavie nos minutos finais, mas teve que se conformar com o resultado.

Com os resultados, Comparatto aumentou ainda mais a sua lidetrança, com 115 pontos. Nobels é o segundo com 75.

Às 14h40 acontece a corrida 2 da etapa, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Dif. 1 118 Matheus Comparatto Oakberry Bassani F4 2 88 Arthur Pavie TMG Racing 2,074 3 12 Ethan Nobels Cavaleiro Sports 2,787 4 21 Alvaro Cho TMG Racing 25,826 5 48 Genaro Trappa Oakberry Bassani F4 26,747 6 30 Guilherme Favarete TMG Racing 30,476 7 9 Lucca Zucchini Cavaleiro Sports 34,018 8 98 Cecilia Rabelo Oakberry Bassani F4 38,430 9 18 Rafaela Ferreira TMG Racing 45,752 10 7 Rogerio Grotta Cavaleiro Sports 47,429 11 27 João Pedro Souza Cavaleiro Sports 53,712 12 71 Ciro Sobral TMG Racing :16.817

Veja como foi

