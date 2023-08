A Fórmula 4 Brasil fechou a sexta-feira no Velocitta com a classificação, que definiu os grids de largada das corridas 1 e 3 do fim de semana em Mogi Guaçu. E após o fim da sessão uma grande reviravolta: originalmente pole em ambas as provas, Vinicius Tessaro, líder do campeonato, se viu desclassificado por uma irregularidade técnica.

Com isso, Tessaro vai ser obrigado a largar da última posição nas corridas 1 e 3 do fim de semana, enquanto Matheus Comparatto, originalmente segundo em ambos os grids, herdou as poles..

Na temporada 2023 da Fórmula 4 são disputadas três corridas por fim de semana: duas no sábado e uma no domingo. O grid da terceira prova, do domingo, é definido com base na melhor volta de cada piloto na classificação, enquanto a primeira do sábado usa o segundo melhor tempo de cada piloto.

Já a segunda prova do sábado, com duração menor e menos pontos distribuídos, inverte as posições dos oito primeiros colocados da corrida da manhã.

Com 01min25s660, Tessaro foi o mais rápido da classificação, garantindo a pole do domingo com Comparatto em segundo, a 0s308. Luan Lopes, Lucca Zucchini e Álvaro Cho completam o top 5 da corrida de domingo.

Olhando para as segundas melhores voltas dos pilotos, Tessaro também garantiu a pole do sábado com 01min25s828. Comparatto manteve a segunda posição, ficando a pouco mais de dois décimos do líder do campeonato. O top 5 manteve os mesmos nomes, mas com Zucchini à frente de Lopes.

Porém, cerca de duas horas após o fim da sessão, a CBA confirmou a desclassificação de Tessaro devido a uma irregularidade técnica em seu carro, alçando Comparatto para a pole em ambas as corridas.

A F4 Brasil volta ao Velocitta no sábado para as duas primeiras provas do fim de semana, com largadas às 11h20 e 16h, horário de Brasília, com transmissão do Motorsport.com.

Confira o grid de largada da corrida 1 da Fórmula 4 Brasil no Velocitta:

1 - Matheus Comparatto R (Oakberry Bassani F4) - 1:26.029

2 - Lucca Zucchini (Cavaleiro Sports) - 1:26.462

3 - Luan Lopes (TMG Racing) - 1:26.470

4 - Álvaro Cho (TMG Racing) - 1:26.502

5 - Fefo Barrichello (Cavaleiro Sports) - 1:26.503

6 - Nelson Neto (Oakberry Bassani F4) - 1:26.687

7 - João Tesser (TMG Racing) - 1:26.820

8 - Arthur Pavie R (Oakberry Bassani F4) - 1:26.877

9 - Carl Bennett (EUA/Oakberry Bassani F4) - 1:26.941

10 - Matheus Callejas R (TMG Racing) - 1:26.958

11 - Alexandre Machado R (Oakberry Bassani F4) - 1:27.556

12 - Rafaela Ferreira R (TMG Racing) - 1:27.591

13 - Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports) - 1:25.828

* R – Estreante

Confira o grid de largada da corrida 3 da Fórmula 4 Brasil no Velocitta:

1 - Matheus Comparatto R (Oakberry Bassani F4) - 1:25.968

2 - Luan Lopes (TMG Racing) - 1:26.360

3 - Lucca Zucchini (Cavaleiro Sports) - 1:26.408

4 - Álvaro Cho (TMG Racing) - 1:26.474

5 - Fefo Barrichello (Cavaleiro Sports) - 1:26.480

6 - Nelson Neto (Oakberry Bassani F4) - 1:26.579

7 - João Tesser (TMG Racing) - 1:26.726

8 - Arthur Pavie R (Oakberry Bassani F4) - 1:26.745

9 - Carl Bennett (EUA/Oakberry Bassani F4) - 1:26.853

10 - Matheus Callejas R (TMG Racing) - 1:26.951

11 - Alexandre Machado R (Oakberry Bassani F4) - 1:27.352

12 - Rafaela Ferreira R (TMG Racing) - 1:27.412

13 - Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports) - desclassificado

* R – Estreante

