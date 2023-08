Líder do campeonato, Vinícius Tessaro dominou o primeiro dia de treinos para a terceira etapa da temporada 2023 da BRB Fórmula 4 Brasil no autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

De quebra, o piloto de 16 anos da equipe Cavaleiro Sports registrou o recorde do circuito de 3.443 metros em atividades oficiais da BRB Fórmula 4 Brasil, com o tempo de 1:25.797, registrado no terceiro treino desta quinta-feira.

A marca de Tessaro neste primeiro dia é ainda mais impressionante para avaliarmos a evolução da categoria em seu segundo ano no Brasil. Para efeito de comparação, a volta mais rápida nos treinos extras da BRB Fórmula 4 Brasil em maio de 2022 no Velocitta, no primeiro contato das equipes com os carros da categoria no país, pertenceu ao campeão Pedro Clerot, com 1:28.907.

A categoria retornaria a Mogi Guaçu, em setembro. Na ocasião o melhor tempo do fim de semana foi a pole registrada por Lucas Staico com 1:27.356.

Hoje Tessaro foi 3.110s mais rápido que a marca de Clerot na inauguração do campeonato e 1.559s mais veloz que a pole de Staico em setembro. Tecnicamente, a única diferença da categoria neste ano é a fabricante dos pneus: a sul-coreana Hankook.

O resultado ilustra como equipes e pilotos estão mais ambientados com os chassis Tatuus F4 T-021 e com os motores fabricados pela italiana Abarth e preparados pela Autotecnica Motori. O melhor estreante do dia foi também o segundo mais rápido da tabela de tempos: Matheus Comparatto, da OAKBERRY Bassani F4. Com o tempo de 1:26.085, o piloto de 17 anos ficou a apenas 288 milésimos de Tessaro.

Alexandre Machado, também estreante e piloto da OAKBERRY Bassani F4, foi o terceiro colocado. Fefo Barrichello, da Cavaleiro Sports, marcou o quarto tempo, e Álvaro Cho, depois de ter problemas com o carro da TMG Racing no primeiro treino desta quinta, completou a lista dos cinco primeiros do dia.

Os pilotos da BRB Fórmula 4 Brasil deram um total 575 voltas nesta quinta-feira na soma dos três treinos extras no autódromo do Velocitta; Foram 2.549 quilômetros percorridos já com o novo asfalto do circuito, que foi finalizado em maio. E os excepcionais tempos dos pilotos impressionaram ainda mais pela alta temperatura ambiente, na casa dos 29ºC ao longo de todo o dia no circuito em Mogi Guaçu.

"Muito contente com nosso resultado neste primeiro dia de treino", disse Tessaro. "Pegamos um carro novo por conta do sorteio e conseguimos uma rápida adaptação, graças a um grande trabalho da equipe. Então foi sim um bom resultado, com liderança nos três treinos".

"Vamos trabalhar para amanhã pois ainda tem como melhorar, tanto no carro quanto na pilotagem em alguns treinos. Vamos trabalhar pela pole".

A terceira etapa da temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil será disputada neste fim de semana no Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. No sábado acontecem as duas primeiras provas e domingo a terceira e última, todas com transmissão do Motorsport.com.

Melhores tempos do dia da BRB Fórmula 4 Brasil no Velocitta:

1 - Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports) - 1:25.797 (Treino 3) - 41 voltas

2 - Matheus Comparatto R (Oakberry Bassani F4) - 1:26.085 (Treino 3) - 33 voltas

3 - Alexandre Machado R (Oakberry Bassani F4) - 1:26.658 (Treino 3) - 52 voltas

4 - Fefo Barrichello (Cavaleiro Sports) - 1:26.664 (Treino 3) - 45 voltas

5 - Álvaro Cho (TMG Racing) - 1:26.710 (Treino 3) - 37 voltas

6 - Carl Bennett (EUA/Oakberry Bassani F4) - 1:26.771 (Treino 3) - 56 voltas

7 - Nelson Neto (Oakberry Bassani F4) - 1:26.941 (Treino 3) - 47 voltas

8 - Arthur Pavie R (Oakberry Bassani F4) - 1:27.064 (Treino 3) - 47 voltas

9 - João Tesser (TMG Racing) - 1:27.029 (Treino 3) - 50 voltas

10 - Matheus Callejas R (TMG Racing) - 1:27.107 (Treino 3) - 42 voltas

11 - Luan Lopes (TMG Racing) - 1:27.121 (Treino 3) - 38 voltas

12 - Rafaela Ferreira R (TMG Racing) - 1:27.307 (Treino 3) - 48 voltas

13 - Lucca Zucchini (Cavaleiro Sports) - 1:28.342 (Treino 1) - 12 voltas

14 - Cecília Rabelo R (Cavaleiro Sports) - 1:28.491 (Treino 2) - 27 voltas

* R - Estreante

Cronograma - Fórmula 4 Brasil - Etapa 3 – Velocitta, Mogi Guaçu-SP:

Sexta-feira, 4 de agosto:

09:00 - Treino Livre 1

11:10 - Treino Livre 2

15:10 - Classificatório

Sábado, 5 de agosto:

11:20 - Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

16:00 - Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 6 de agosto:

08:35 - Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

