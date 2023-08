Fefo Barrichello está de volta ao Velocitta. Em sua segunda etapa no retorno ao certame brasileiro da Fórmula 4, o filho mais novo de Rubens Barrichello encara o traçado mais técnico do calendário.

Porém, a pista do interior paulista traz boas lembranças ao piloto do carro #41 apoiado pela Mahrte, Porto, Cimed e Lwart. Foi no traçado que Fefo conquistou seu primeiro pódio competindo nos carros, na etapa inaugural da temporada 2022 com um terceiro lugar na corrida 2.

O piloto espera uma virada na temporada após um começo conturbado em Interlagos, onde sua máquina apresentou problemas mecânicos em todas as baterias durante sua estreia em 2023 na F4 Brasil.

"Chegamos no Velocitta, pista que fui muito feliz no ano passado", disse Fefo. "As expectativas são as melhores, tivemos tempo de mexer no carro e solucionar os problemas que tivemos em Interlagos durante as corridas e esperamos fazer um ótimo trabalho em Mogi, evoluir muito ao longo do fim de semana e estar na disputa nas primeiras posições, para quem sabe, trazer um troféu para casa".

As atividades de pista para o terceiro encontro do ano da categoria começam na quinta com treinos extras. A sexta-feira é dedicada aos treinos livres e ao classificatório. Sábado e domingo acontecem as corridas da etapa, sendo duas delas no sábado e uma no domingo. A Fórmula 4 Brasil tem transmissão do Motorsport.com.

Etapa 3 – BRB Fórmula 4 Brasil – Velocitta:

Quinta-feira, 03 de agosto:

08:00 – Shakedown

11:00 – Treino Extra 1

13:30 – Treino Extra 2

16:20 – Treino Extra 3

Sexta-feira, 04 de agosto:

09:00 – Treino Livre 1

11:10 – Treino Livre 2

15:10 – Quali

Sábado, 05 de agosto:

11:20 – Corrida 1 (25 minutos +1 volta)

16:00 – Corrida 2 (18 minutos +1 volta)

Domingo, 06 de agosto:

08:38 – Corrida 3 (25 minutos +1 volta)

