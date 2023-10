Sem acelerar desde agosto, quando a bandeira quadriculada tremulou para Vinicius Tessaro na corrida três em Goiânia, a BRB Fórmula 4 Brasil reuniu novamente suas equipes e seus pilotos para um teste coletivo no Velocitta visando as duas últimas etapas da temporada em Interlagos.

O grande nome do dia de treinos no traçado de 3.493m no interior paulista foi Vinicius Tessaro, que liderou todas as sessões de pista ao longo do cronograma. Matheus Comparatto foi o segundo em duas oportunidades e Fefo Barrichello encerrou o dia na segunda posição. Luan Lopes foi o terceiro nos dois primeiros treinos e Comparatto fechou o top3 da última atividade. A liderança entre os estreantes ficou com o #118 da OAKBERRY Bassani F4.

Em duas das três sessões, as três equipes que integram o grid de 2023 da F4 Brasil figuraram nas primeiras posições, com Tessaro, Comparatto e Lopes. No último treino, dobradinha da Cavaleiro Sport com o #30 e #41.

O dia de testes também marcou a estreia de dois pilotos nos carros da categoria. integrante da Alpine Academy e piloto regular do grid da Fórmula 4 Italiana, Matheus Ferreira fez seus primeiros ensaios no certame brasileiro. O argentino Gino Trappa também foi à pista pela primeira vez no Velocitta. Os dois pilotos ficaram sob a tutela de Eduardo Bassani, chefe de equipe da OAKBERRY Bassani F4.

O dia serviu também para os pilotos se adaptarem com os pneus Pirelli, que voltam aos carros da F4 Brasil para a preliminar da F1 em novembro.

A categoria volta a acelerar neste sábado no Velocitta três sessões de treinos extras.

O que eles disseram:

“Tivemos um primeiro teste aqui no Velocitta antes da etapa mais importante do ano, junto com a Fórmula 1 em Interlagos. Teremos dois dias de teste após a troca dos pneus Hankook para os da Pirelli. Hoje foi um dia muito produtivo para nós, lideramos os três treinos que aconteceram e conseguimos evoluir bem o acerto do carro com o novo pneu. Ainda temos muitas coisas para testar e seguir evoluindo com esse pneu e espero que amanhã seja um dia muito produtivo para mim e para a equipe. Estamos desde o começo do ano fazendo um ótimo trabalho, hoje a máquina era perfeita e vamos trabalhar aqui para conseguir um carro ainda mais competitivo amanhã.”

Vinicius Tessaro

“Acho que viemos nos adaptando, mas ainda não estamos no acerto ideal. Acho que o primeiro contato com o pneu foi positivo, ainda temos vários aspectos para evoluir, mas estamos no caminho.”

Matheus Comparatto

“Sendo interessante para me adaptar ao pneu que já não ando há um ano. Engraçado sentir a diferença que faz pneus diferentes no mesmo carro, estou feliz com a nossa performance. Temos algumas coisas para trabalhar com o pneu, mas estamos no caminho certo. Terminamos o dia em segundo, então considero positivo.”

Fefo Barrichello

“Foi um dia muito produtivo, ainda estou me adaptando ao carro e principalmente com as diferenças para o que corro lá na Itália. Me diverti muito e aprendi muito também. Trabalhamos bastante no carro e espero continuar assim para termos o melhor resultado possível no GP do Brasil junto com a Fórmula 1.”

Matheus Ferreira

“Sou suspeito para falar, gosto muito desse pneu da Pirelli, pois sinto que o carro fica muito mais na mão. O tempo de volta piorou um pouco em relação ao Hankook que usamos durante a temporada. Mas, foi um treino muito produtivo para voltarmos ao ritmo e também para os estreantes pegarem o ritmo do pneu novo. Foi uma atividade essencial e importante para nós depois de muito tempo parado para pegar de novo o ritmo do carro.”

Luan Lopes

Testes coletivos – Velocitta:

Sábado, 21 de outubro:

08:50 às 09:30 – Treino Extra 4 – F4 BRB

09:30 às 09:35 – Treino de largada – F4 BRB

11:10 às 11:50 – Treino Extra 5 – F4 BRB

11:50 às 11:55 – Treino de largada – F4 BRB

15:10 às 15:50 – Treino Extra 6 – F4 BRB

15:50 às 15:55 – Treino de largada – F4 BRB

PÉREZ TRUCADO, Verstappen se mete nas POLÊMICAS da RBR, Rosberg dá dica para Russell contra Hamilton

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!



OUÇA: Pérez e até Marko na 'corda bamba' da RBR. Andretti-Ferrari na F1? Caos pré-EUA



ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!