Preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, a quinta e penúltima etapa da temporada 2023 da BRB Fórmula 4 Brasil terá uma novidade no grid no tradicional Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, em São Paulo.

O brasiliense Matheus Ferreira, de 16 anos, vai correr no quinto carro da equipe OAKBERRY Bassani F4 no fim de semana entre os dias 3 e 5 de novembro. Membro da academia de pilotos da Alpine, o piloto fez sua estreia nos monopostos em 2023 no competitivo campeonato da Fórmula 4 Italiana, contra mais de 40 pilotos de 20 nacionalidades diferentes.

"A expectativa é muito alta para disputar a preliminar do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1. Acabei de encerrar a temporada da F4 Italiana, então venho para esta corrida com bastante bagagem".

"Foi um começo muito bom com a equipe e me senti muito bem aqui com eles, então vamos trabalhar duro para dar o máximo no GP e conseguir o melhor resultado possível. Estou com as expectativas bem altas”, diz Ferreira.

Matheus Ferreira foi um dos talentos mais promissores do kart brasileiro e ganhou tudo o que podia na base dentro do país: foi campeão paulista, da Copa Rotax Micro e do Brasileiro de Kart na categoria OK-Junior em 2021.

Os bons resultados o fizeram embarcar rumo a uma carreira na Europa, onde as vitórias e os pódios não tardaram a chegar na elite do kartismo mundial. E o vice-campeonato europeu chamou a atenção da Alpine, equipe de Fórmula 1, que o levou para integrar seu programa de jovens pilotos.

Na temporada 2023, Matheus fez o salto para os monopostos na extremamente competitiva Fórmula 4 Italiana. Em um ano de aprendizado pela equipe holandesa Van Amersfoort Racing (VAR), o brasileiro marcou 15 pontos em pistas como Monza, Paul Ricard e Mugello.

O melhor resultado veio na mítica pista de Spa-Francorchamps, na Bélgica, com um quinto lugar. E vai encerrar a temporada justamente no principal evento da Fórmula 4 Brasil, a preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Chefe da equipe OAKBERRY Bassani F4, Eduardo Bassani comentou sobre a presença de Ferreira nesta etapa.

"Isso é um feito importante para a categoria. O Matheus evoluiu muito ao longo do ano na Alpine Academy e teve seus melhores resultados na parte final da temporada e ele chega pronto para disputar o GP São Paulo".

"Alguns outros pilotos brasileiros no exterior não conseguiram vir para essa corrida por conta do calendário, mas o Matheus vai participar e brigar com certeza. É uma prova que a Fórmula 4 Brasil, proporcionando um evento tão importante quanto esse, tem que atrair gente de fora e encher o grid para o GP”, diz Bassani.

O primeiro contato do piloto brasiliense com a OAKBERRY Bassani F4 acontece nos testes coletivos que a categoria realiza nesta sexta-feira e sábado no Velocitta.

A penúltima etapa da temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil será disputada no fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1, entre os dias 3 e 5 de novembro, em Interlagos. As duas primeiras provas serão realizadas no sábado e a terceira e última no domingo, todas com transmissão pelas mídias da categoria e pelo Bandsports.

LECLERC POLE do GP dos EUA, à frente de Norris e Hamilton! Verstappen só 6º, Alonso ELIMINADO no Q1.



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!



OUÇA: Pérez e até Marko na 'corda bamba' da RBR. Andretti-Ferrari na F1? Caos pré-EUA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Faça parte do nosso ca nal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!