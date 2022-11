F4 Brasil: Lucca Zucchini aposta em forte performance em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Lucca Zucchini acelera na F4 Brasil neste fim de semana, quando será realizada a quinta etapa da categoria no Autódromo de Goiânia. O piloto da TMG Racing demonstrou boa adaptação à pista nos testes promovidos no meio do ano e, assim, busca converter o positivo potencial em top 5s.

“Gostei bastante da pista de Goiânia quando fizemos os testes. Eu tive uma boa evolução e terminei como o segundo mais rápido nos tempos gerais e quero aproveitar isso, convertendo em um bom resultado. Depois do novo sorteio de chassis, aposto em um ritmo satisfatório o suficiente para me colocar entre os cinco primeiros nas corridas”, disse Lucca.

O fim de semana que está por vir marca a estreia da F4 Brasil no circuito de Goiânia e, após os testes promovidos pela categoria, a pista está dentre as favoritas do pilotos do grid, inclusive de Zucchini.

“O traçado de Goiânia em que vamos competir é bem rápido e diferente do que estamos acostumados. O carro tem um comportamento mais estável lá do que tinha no Velocitta e em Interlagos. O fato de ser uma pista rápida e com curvas de raio longo ajuda nesta questão. Estamos há quase um mês sem acelerar o carro, então, somando isso mais às características do traçado, acredito que esta etapa promete”, completa o piloto de 17 anos.

A F4 Brasil dá início à quinta etapa oficialmente na sexta-feira (4) com treinos livres e a classificação, ao passo que no sábado (5) acontecem as corridas 1 às 8h10 e a corrida 2 às 13h50, de modo que a corrida 3 será realizada no domingo (6) às 8h10. A transmissão das provas é feita pelo canal do Youtube da categoria, bem como pelo BandSports.

