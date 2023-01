Carregar reprodutor de áudio

Um dos sobrenomes mais importantes do automobilismo brasileiro voltará a figurar em categorias dos Estados Unidos. Após disputar a temporada de 2022 da F4 Brasil, Nic Giaffone está de mudança para a América do Norte, onde correrá na USF Juniors, mais nova categoria de entrada do programa Road to Indy, onde defenderá a tradicional equipe DEForce Racing.

A categoria foi criada em 2022 e desde então se tornou o primeiro passo para pilotos que desejam alcançar a Fórmula Indy no futuro.

Além da USF Juniors, integram o programa Road to Indy a USF2000, a USF Pro 2000 (antiga Indy Pro 2000) e a Indy NXT (antiga Indy Lights). Nic tentará alcançar a principal categoria de monopostos dos Estados Unidos, onde seu pai, Felipe Giaffone, correu.

“Me juntar a DEForce para a temporada de 2023 é incrível. Eu sonho com a Indy desde que meu pai correu lá, então me unir a um programa do Road to Indy é uma realização para mim. Junto da DEForce, acredito que podemos alcançar bons resultados. Nosso teste foi muito positivo e eu gostei muito”, disse Nic Giaffone.

“Esta será uma temporada para aprender o máximo possível sobre pista e as formas que eu posso pilotar o carro. Estou muito animado para ver o que esta temporada nos reserva e agradeço a David e Ernesto Martínez pela oportunidade”, completou o piloto, que na última temporada venceu três corridas da F4 Brasil.

Diferente do que ocorre com as outras categorias do Road to Indy, a USF Juniors não passará por circuitos ovais em 2023. Uma das principais novidades do campeonato é que pela primeira vez todas as equipes usarão os mesmos chassis Tatuus que são adotados nos principais campeonatos de F4 do mundo, como Brasil, Itália etc.

Entre rodadas duplas e triplas, serão realizados sete encontros ao longo do ano, com um total de 16 corridas. Estão no calendário autódromos tradicionais dos Estados Unidos, como Sebring, Road America e Mid-Ohio.

A estreia de Nic Giaffone na nova categoria está marcada para os dias 27 e 28 de fevereiro, com os testes coletivos em Sebring. O mesmo circuito recebe, entre 23 e 25 de março, a primeira etapa da USF Juniors, uma rodada tripla.

Confira o calendário da USF Juniors:

23 a 25 de março - Sebring (rodada tripla)

27 e 28 de abril - Alabama (rodada dupla)

2 a 4 de junho - Virginia (rodada tripla)

6 a 8 de julho - Mid-Ohio (rodada dupla)

11 a 13 de agosto - Road America (rodada tripla)

24 a 27 de agosto - Circuito das Américas (rodada tripla)

