Zucchini encara maratona entre F4 Brasil e Copa SP de Kart

Carregar reprodutor de áudio

Prestes a iniciar a segunda temporada na F4 Brasil, desta vez com a Cavaleiro Sports, Lucca Zucchini vai encarrar duas semanas de muitas atividades em pistas paulistas.

O piloto participa de testes da categoria de monopostos em Interlagos antes da etapa de abertura, também marcada para o Autódromo José Carlos Pace, e acelera na terceira etapa da Copa São Paulo de Kart Granja Viana, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP).

Na F4 Brasil, Zucchini participará de testes coletivos da categoria em Interlagos nos dias 12 e 13 de abril. Depois, o foco do piloto muda para a competição de kart, onde lidera o campeonato da classe Rotax DD2 após três etapas disputadas.

Outra mudança de chave ocorre no dia 20, quando Lucca volta para Interlagos para a última bateria de testes antes do início da temporada de F4, entre 21 e 23 de abril.

O piloto encara essas duas semanas como essenciais para o início de temporada, afinal será a primeira vez que Zucchini entrará em seu Fórmula 4 no ano. Além disso, pouco menos 24 horas depois, o piloto correrá de kart. Assim, Lucca terá de se preparar para mudar seu foco algumas vezes em um curto período de tempo.

‘’Sobre emendar a F4 com o kart e alguns dias depois entrar de volta no F4, com certeza será um bom teste para o meu físico, mas, para mim, o mais importante é a parte mental. Em pouco tempo tenho que virar a chave, e entender que agora estou em outro carro e tenho outras coisas diferentes para fazer”, disse Zucchini.

“Agora sim, de fato, podemos dizer que a temporada começou, e vai ser muito legal entrar de novo em um Fórmula 4. Estou muito confiante, animado para acelerar e aproveitar da minha experiência do ano passado para começar 2023 com o pé direito”, completa o piloto.

A primeira etapa da F4 Brasil está marcada para entre os dias 21 a 23 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

EXCLUSIVO: Ouça Massa detalhando possível judicialização do GP de Singapura de 2008

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: