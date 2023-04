Carregar reprodutor de áudio

Após uma temporada inaugural de muito sucesso, a Fórmula 4 Brasil dá o pontapé inicial no campeonato de 2023 neste fim de semana, em Interlagos, exibindo as grandes promessas do automobilismo brasileiro.

Confirmando o sucesso da categoria, diversos pilotos do grid da F4 Brasil em 2022 deram o passo adiante neste ano, indo correr na Europa. O campeão Pedro Clerot, foi para a F4 Espanhola, assim como Fefo Barrichello. Vencedora da seletiva FIA Girls on Track, Aurelia Nobbels disputará a F4 Italiana com a Prema, uma das equipes mais renomadas das categorias de base.

E esses são apenas alguns exemplos de pilotos que graduaram ao final de 2022, abrindo caminho para novos jovens talentos mostrarem a que vieram.

Esse caminho começa neste fim de semana em Interlagos, com a F4 acompanhando a Stock Car Pro Series em São Paulo.

A etapa começa ainda na quinta-feira, com uma série de treinos extras. Na sexta serão realizados mais dois treinos livres e a classificação, enquanto as três corridas do fim de semana serão distribuídas entre o sábado (2) e o domingo (1).

No site e nas redes sociais do Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira os horários da F4 Brasil em Interlagos:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Extra 1 Quinta-feira 08h - Treino Extra 2 Quinta-feira 10h40 - Treino Extra 3 Quinta-feira 13h20 - Treino Livre 1 Sexta-feira 09h10 - Treino Livre 2 Sexta-feira 14h15 - Classificação Sexta-feira 16h40 Canal da F4 Brasil no YouTube Corrida 1 Sábado 11h Motorsport.com, Motorsport.tv e Bandsports Corrida 2 Sábado 15h45 Motorsport.com, Motorsport.tv e Bandsports Corrida 3 Domingo 14h35 Motorsport.com, Motorsport.tv e Bandsports

