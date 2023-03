F4 Brasil anuncia documentário ‘estilo Drive to Survive’

Carregar reprodutor de áudio

Mais nova categoria-escola do automobilismo brasileiro, a Fórmula 4 Brasil é o primeiro campeonato do tipo a possuir uma série documental em todo o mundo. Coproduzida ao longo da temporada 2022 pela Bufalos Produções, equipe técnica da Vicar Produções Desportivas e Agência Fórmula Grun, a obra ‘Future 1’ conta os bastidores do torneio inaugural da competição e teve sua pré-estreia em uma sessão de cinema especial na noite da última quarta-feira (22/03), no Cinemark do Shopping Eldorado, em São Paulo (SP). O documentário será exibido plataforma que será apresentada quando a obra estiver disponível para o público.

A pré-estreia foi promovida pela Vicar, empresa que organiza a Fórmula 4 Brasil, assim como as categorias Stock Car, Stock Series, Turismo Nacional e TCR. O evento contou com a presença de Fernando Julianelli, CEO da Vicar; Guilber Hidaka, diretor da série documental; Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA); Gastão Fráguas Filho, líder do projeto da Fórmula 4 Brasil, além de pilotos, chefes de equipe, engenheiros, mecânicos, jornalistas e personagens do seriado.

Com o nome de ‘Future 1’, o documentário traz imagens inéditas da primeira temporada da história da Fórmula 4 Brasil, vencida pelo brasiliense Pedro Clerot. Com mais de um ano de produção, a obra é composta por sete episódios e duração total de aproximadamente 4 horas e 20 minutos.

Inspiração da F1

“O projeto desse documentário é outro elemento que consolida a nossa Fórmula 4, que é uma categoria-escola, como um campeonato de perfil totalmente profissional e de alto nível. Não há outra F4 no mundo que tenha um seriado como esse. É outro pioneirismo que implantamos”, resumiu Fernando Julianelli. “Nossa inspiração foi, logicamente, o ‘Drive to Survive’, documentário que impulsionou o crescimento da Fórmula 1 – categoria que é, justamente, o sonho dos jovens que estão atualmente na F4”, continuou o executivo.

O grid da F4 é composto, em sua grande maioria, por pilotos entre 15 e 17 anos que se deparam com as glórias e as frustrações que o automobilismo impõe desde cedo. Na visão do diretor Guilbert Hidaka, o crescimento apresentado pelos pilotos, sobretudo no aspecto humano, foi algo que lhe chamou a atenção.

“Fiquei muito surpreso com a maturidade que o esporte provoca nos pilotos, mesmo nos adolescentes, praticamente crianças, ainda. Você vê, ao longo da série e do ano em que ficamos com eles, como aprendem a lidar com situações, a falar com o público, como se desenvolvem rápido. Foi uma surpresa muito bacana de ver, que o esporte faz com a pessoa, independente se o piloto vai ser campeão ou não, se vai chegar ou não na Fórmula 1. O que fica de legado para a faculdade da vida é impressionante”, destacou.

Guilbert Hidaka faz parte da nova leva de diretores do universo cinematográfico brasileiro. Aos 39 anos, o fundador e CEO da Bufalos Produções se mostrou surpreso com tudo o que cerca uma categoria avançada como a Fórmula 4.

“Embalar todo esse documentário e esse conteúdo dentro de um esporte como é o automobilismo é, para mim, super sexy e super fácil de fazer, porque todo o enredo é dentro de um show. Os carros, por si só, já são obras de arte; o contexto do evento é sensacional. Então facilita demais contar uma história que tem uma embalagem linda, que é lindo de se ver e que o público é tão apaixonado”, comentou.

Stock Car

Após a exibição dos dois primeiros capítulos de 'Future 1', os presentes conseguiram assistir um pequeno teaser do documentário do mesmo estilo para a Stock Car, com promessa de lançamento ainda para este ano.

CLÉBER MACHADO: Como seria o “Hoje não, hoje não, hoje sim” em caso de VITÓRIA de BARRICHELLO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: