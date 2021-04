Campeão da F4 Italiana e vice da Fórmula Regional Europeia, Enzo Fittipaldi fará sua estreia na Indy Pro 2000 neste final de semana em Barber, no Alabama. O brasileiro, que disputará a temporada completa nos EUA em 2021, teve uma boa evolução nos primeiros testes com o carro da RP Motorsport/ Andretti Autosport e pretende disputar vitórias ao longo do ano.

“Os primeiros testes foram muito positivos aqui em Barber. Eu fiz três dias no carro da Indy Pro até agora, então eu estava aprendendo como funciona. Agora já entendi bem e evoluí muito nesses dias, então estou pronto para esse primeiro final de semana de corrida aqui em Alabama”, disse Enzo, que tem patrocínio da Claro, Baterias Moura, XP Private e PLGG.

A temporada da Indy Pro 2000 terá 18 etapas divididas entre 9 finais de semana diferentes. A pista da abertura em Barber tem 3.830 metros com 17 curvas e o circuito também é usado pela Indy. Os pilotos terão mais dois testes nesta quinta-feira (15) antes do primeiro treino livre, que também será disputado no mesmo dia.

“Vai ser uma temporada bem competitiva, o grid da categoria é bem forte, então não vai ser fácil. Minha meta é vencer o campeonato, mas vamos passo a passo, corrida a corrida para podermos ir evoluindo ao longo do ano. Estou bem preparado e trabalhando bem forte também a parte fora da pista para ter um ano positivo”, disse Enzo.

Os treinos classificatórios serão nesta sexta-feira, enquanto a primeira corrida será disputada no sábado, às 13h10 e a corrida 2 acontecerá às 11h15 da manhã (horários de Brasília).

Todas as provas da temporada serão transmitidas ao vivo no canal Fittipaldi Brothers, na Twitch.

Confira a programação completa da abertura da Indy Pro 2000:

15/04 – Quinta-feira

11h15 às 12h15 – Sessão de teste 1

14h às 15h – Sessão de teste 2

16h45 às 17h15 – Treino Livre 1

16/04 – Sexta-feira

12h25 às 12h45 – Treino Classificatório 1

16h25 às 16h45 – Treino Classificatório 2

17/04 – Sábado

13h10 – largada da corrida 1

18/04 – Domingo

11h15 – largada da corrida 2

