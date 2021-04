Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, esclareceu que o vencedor na corrida sprint contará como pole position, enquanto a contagem de vitórias permanecerá relativa apenas ao GP de domingo.

Como já foi anunciado há algum tempo, um novo formato de final de semana será testado em três GPs da temporada de 2021 da F1, que inclui uma corrida sprint de 100 quilômetros disputada no sábado.

A ordem de chegada desta competição determinará o grid de largada para o GP, enquanto o grid para a corrida sprint será determinada na sessão de classificação tradicional, que terá lugar na tarde de sexta-feira.

Neste novo contexto surge a pergunta: Quem é o pole oficial do fim de semana? O autor da volta mais rápida no treino classificatório de sexta-feira (continuando a tradição iniciada em 1950) ou o vencedor da corrida sprint no sábado? A resposta foi dada por Domenicali, em entrevista à revista Amus .

“É muito simples. Para as estatísticas, a pole position será para o piloto que vencer a corrida marcada para sábado. Só há um vencedor da corrida, e é o piloto que vence o GP no domingo", explicou o CEO da categoria.

"Insisto que mesmo no futuro não queremos usar este formato em todos os GPs, mas será uma espécie de Grand Slam em etapas selecionadas do calendário. Mas primeiro vamos ver se funciona, se não tentarmos nunca saberemos se é uma vantagem ou não. Quantas vezes mudamos o formato das eliminatórias no passado? O objetivo sempre foi melhorar, e assim alcançamos o formato que é usado hoje. ”

Domenicali também se mostrou otimista com a questão levantada pelas equipes, que reclamam dos custos adicionais envolvidos nas corridas sprint.

“Estamos falando sobre isso, a diferença entre a classificação com a volta mais rápida e a corrida sprint não é tão grande, a distância em quilômetros em relação ao fim de semana tradicional é mais ou menos a mesma", disse.

"No momento, estamos debatendo o impacto nos custos, mas para ser sincero, as reclamações vêm principalmente das grandes equipes. Espero que possamos encontrar uma solução em breve, pois para os outros aspectos já está tudo definido", concluiu.

