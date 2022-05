Kiko Porto conquista quarto lugar em Indianápolis na Indy Pro

Carregar reprodutor de áudio

O pernambucano Kiko Porto esteve bem próximo de voltar ao pódio no circuito misto de Indianápolis, nos EUA, local que sediou a rodada tripla do Indy Pro Tour neste final de semana. O piloto da DEForce Racing teve seu melhor desempenho na corrida 2, quando fechou a prova em quarto lugar após ter largado na quinta posição.

“Foi uma final de semana em que com certeza tínhamos como objetivo subir no pódio e estivemos bem perto disso na corrida 2, mas o ritmo dos adversários também era muito forte. Foi ótimo voltar a correr aqui em Indianápolis, onde venci no ano passado na USF2000 e sigo animado para o restante da temporada da Indy Pro”, diz Kiko.

Na primeira prova do final de semana, realizada na sexta-feira, Kiko precisou se recuperar de um torque recebido pelo companheiro de equipe para terminar em sétimo lugar. Na corrida 3, que fechou este sábado, Kiko encerrou sua participação com o oitavo lugar. Com os resultados deste final de semana, o piloto brasileiro assumiu a sexta posição no campeonato com 108 pontos, empatado com outro adversário.

A próxima etapa será no formato de corrida única no Lucas Oil Raceway, circuito oval que também fica em Indianápolis e que acaba sendo uma das provas preliminares das 500 Milhas.

“Nosso foco agora passa a ser a prova no oval, que é a corrida que mais vale pontos para o campeonato no ano. O vencedor leva 45 pontos e a nossa diferença para o líder é de 33, então vamos nos esforçar ao máximo para tentar vencer e subir na tabela”, avalia Kiko.

A Indy Pro 2022 realizou sete das 18 corridas previstas para a temporada até aqui e próxima etapa será no dia 27 de maio.

