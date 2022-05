Copa HB20: Equipe Brabus Racing fatura pódio com Guga Teixeira

Carregar reprodutor de áudio

A primeira corrida da Copa Shell HB20 já rendeu pódio para a Brabus Racing. A prova disputada no Autódromo Velocitta, neste sábado, teve Guga Teixeira garantiu a terceira colocação da categoria ELITE. O resultado mantém o piloto na briga pela liderança do campeonato.

“Muito feliz em garantir mais este pódio, especialmente depois de ficar um pouco mais para trás por conta do acidente na largada. Depois, consegui escalar o pelotão e garantir o pódio”, contou Guga Teixeira, que cede seu carro para o companheiro de equipe Roberto Possas fazer a corrida 2.

Já na categoria PRO, Rapha Teixeira não teve a mesma sorte. Logo na largada ele foi um dos atingidos pelos carros envolvidos em um acidente. Mesmo assim, conseguiu continuar na prova até que a quebra da homocinética obrigou o piloto a parar.

“Não gosto de não terminar uma prova, mas não tinha condições. O plano é mirar na corrida de domingo e procurar fazer uma boa largada para brigar por pódio”, comentou o piloto. A corrida do domingo tem largada prevista para 16h15 com transmissão pelo Motorsport.com.

