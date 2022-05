Indy: Herta vence GP caótico em Indianápolis repleto de incidentes

Carregar reprodutor de áudio

Colton Herta venceu neste sábado pela primeira vez na temporada 2022 da Indy, após largar em 14º e apostando duas vezes na estratégia em uma corrida doida, levando o piloto da Andretti-Autosport Honda a bater Simon Pagenaud e Will Power.

Com uma corrida molhada sendo declarada devido à pista úmida, os pilotos usaram as voltas de aquecimento para procurar as poças d'água e olhando potenciais pontos de ultrapassagem. As linhas secas começavam a surgir, mas as curvas 7 e 10 seguiam muito desafiadoras.

O começo foi limpo, mas Power acabou sendo ultrapassado de ambos os lados por Palou e Newgarden na curva 7, enquanto Pato se aproximava. Mesmo se recuperando, Power ainda errou a chicane da curva 5, permitindo que Rosenqvist subisse para terceiro, antes de um momento de dobradinha da Arrow McLaren.

Herta e Sato, que largaram em 14º e 13º, tinham menos a perder e pararam para colocar os pneus vermelhos da Firestone já na volta 3, o que levou outros pilotos da frente a fazer o mesmo. O ritmo de Herta com os slicks era tão forte que ele rapidamente começou a ganhar terreno.

A full course yellow apareceu na volta 8 após Kirkwood rodar e Palou ir parar na grama. O atual campeão conseguiu voltar à pista, mas seu motor acabou morrendo, precisando de ajuda. Ele conseguiu continuar, mas uma volta atrás.

Na relargada, na volta 11, Herta passou as duas McLarens, Power, Daly e Newgarden. Mas a corrida de Newgarden chegou ao fim logo, devido ao incidente com Rossi no giro seguinte.

Após mais uma amarela, a prova foi reiniciada na volta 25 e, neste momentom O'Ward tratou de não deixar Herta disparar, mantendo-se a menos de um segundo da Andretti, com Rosenqvist tambpem ficando próximo.

Herta fez a volta mais rápida antes de parar na volta 32 para pneus vermelhos novos, e Sato também foi aos boxes. Na sequência, foi a vez de O'Ward, Rossi e Power, com os dois últimos tendo paradas bem lentas.

Rosenqvist saiu dos boxes ao lado de Herta, mas Herta tinha o lado de dentro na segunda curva, garantindo a frente. Mas o sueco havia conseguido superar o companheiro de equipe O'Ward. Mais atrás, Dixon ficou sem combustível ao tentar dar mais uma volta e teve problemas ao voltar ao pitlane, enquanto Kellet rodou com seu Foyt na curva 6, precisando de ajuda.

A relargada na volta 42 deu tão errado que a amarela logo foi acionada. O'Ward tentou assar Rosenqvist por dentro e também passar Herta na frenagem. Forçado a fazer uma curva muito ousada, ele rodou e perdeu a asa dianteira ao tocar em Rosenqvist. Ele conseguiu sair sem assistência, mas o carro de Rosenqvist ficou parado. Sato teve que ir pra a grama para evitá-los, mas rodou ao voltar à pista.

As amarelas seguiram aparecendo, com uma de maior duração na reta final da corrida devido a uma rodada de VeeKay. A chegada da chuva levou os líderes aos boxes para pneus de pista molhada, com poucos pilotos apostando em seguir na pista.

A corrida passava da marca de duas horas e a chuva seguia. O'Ward mantinha a aposta de ficar na pista com slicks, mas rodou na curva 1 a oito minutos do fim, caindo para quarto e permitindo a aproximação de Pagenaud e Power em cima de Herta.

Na relargada a sete minutos do fim, os três escaparam na frente e mais uma amarela, causada por uma batida de Montoya, encerrou a corrida mais cedo. Herta triunfou após liderar 50 das 75 voltas realizadas, com Pagenaud em segundo e Power em terceiro para assumir a liderança do campeonato.

P Piloto Voltas Dif. Pits Voltas Lideradas Motor Equipe 1 Colton Herta 75 4 50 Honda Andretti Autosport 2 Simon Pagenaud 75 3.0983 4 Honda Meyer Shank Racing 3 Will Power 75 7.1538 4 Chevy Team Penske 4 Marcus Ericsson 75 7.8193 6 10 Honda Chip Ganassi Racing 5 Conor Daly 75 9.6535 4 Chevy Ed Carpenter Racing 6 Felix Rosenqvist 75 11.0949 5 4 Chevy Arrow McLaren SP 7 Takuma Sato 75 11.4814 4 Honda Dale Coyne Racing with RWR 8 Callum Ilott 75 11.5104 5 Chevy Juncos Hollinger Racing 9 Christian Lundgaard 75 11.8047 6 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 10 Scott Dixon 75 13.9916 3 Honda Chip Ganassi Racing 11 Alexander Rossi 75 16.7300 5 Honda Andretti Autosport 12 David Malukas 75 17.9817 5 Honda Dale Coyne Racing with HMD 13 Jack Harvey 75 19.5748 4 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 14 Helio Castroneves 75 24.4881 4 Honda Meyer Shank Racing 15 Tatiana Calderon 74 48.6230 5 1 Chevy AJ Foyt Enterprises 16 Graham Rahal 74 64.7127 5 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 17 Romain Grosjean 74 1 LAPS 5 Honda Andretti Autosport 18 Alex Palou 74 1 LAPS 7 Honda Chip Ganassi Racing 19 Pato O'Ward 74 68.7936 4 5 Chevy Arrow McLaren SP 20 Scott McLaughlin 74 70.9931 4 5 Chevy Team Penske 21 Devlin DeFrancesco 73 2 LAPS 5 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 22 Juan Pablo Montoya 72 Contact 4 Chevy Arrow McLaren SP 23 Jimmie Johnson 72 2 LAPS 6 Honda Chip Ganassi Racing 24 Rinus VeeKay 72 In Pit 6 Chevy Ed Carpenter Racing 25 Josef Newgarden 59 15 LAPS 5 Chevy Team Penske 26 Kyle Kirkwood 53 Contact 5 Chevy AJ Foyt Enterprises 27 Dalton Kellett 34 Contact 2 Chevy AJ Foyt Enterprises

