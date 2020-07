Eric Granado 'voa' e comanda o dia de treinos da MotoE na Espanha

As duas sessões de treinos realizados pelo Mundial de MotoE nesta sexta-feira (17) em Jerez de la Frontera, Espanha, tiveram o brasileiro Eric Granado na primeira colocação, apesar do leve acidente sofrido pelo jovem piloto depois que havia registrado apenas duas voltas na sessão que encerrou o dia.

Dono da melhor marca em todas as vezes em que a MotoE foi para a pista no dia, Granado registrou sua melhor volta no segundo treino em 1min48s531, com a média horária de 199,2 km/h.

O campeonato realiza a etapa de abertura no traçado espanhol em uma semana que tem sido marcada por temperaturas em torno de 36 graus centígrados. “Estou muito feliz pelo trabalho da equipe Avintia hoje”, resumiu Granado.

“Deu tudo certo, apesar da queda que sofri logo após completar apenas a segunda volta no último treino. Felizmente já entrei na pista com a intenção de cravar uma volta rápida logo de cara – e por isso fiquei em primeiro também neste treino”, detalha o brasileiro.

Neste sábado, a categoria realiza mais um treino livre antes da sessão que definirá o grid, que será mostrada a partir das 11h (de Brasília) pelo canal Fox Sports.

“Será bom termos mais este treino livre pois com a queda tive que abandonar o segundo treino de hoje e não pudemos testar alguns acertos da moto que queremos experimentar. Mas acho que já temos uma boa condição para brigar por uma posição na frente do grid amanhã. Estamos animados com o trabalho até aqui”, apontou o piloto da equipe Avintia Sponsorama.

A corrida terá largada às 05h05, também com exibição ao vivo pelo Fox Sports.

Eric Granado pilota a Energica Ergo Corsa da equipe Avintia Sponsorama Photo by: Jesus Robledo

Tempos dos treinos desta sexta-feira no Mundial de MotoE:

1) Eric Granado (Brasil, Avintia Esponsorama), 1min48s531, média de 199,2 km/h

2) Dominique Aegerter (Suíça, equipe Dynavolt Intact G), 1min48s688

3) Niccolo Canepa (Itália, LCR E-Team), 1min48s760

4) Xavier Simeon (Bélgica, LCR E-Team), 1min48s809

5) Jordi Torres (Espanha, Pons Racing 40), 1min48s971

6) Matteo Ferrari (Itália, Trentino Gressini), 1min48s979

7) Niki Tuuli (Finlândia, Avant Ajo MotoE), 1min49s019

8) Alex De Angelis (San Marino, Octo Pramac MotoE), 1min49s119

9) Mattia Casadei (Itália, Ongentta SIC58 Squadracorse), 1min49s181

10) Mike Di Meglio (França, EG 0,0 Marc VDS), 1min49s562

