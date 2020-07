Eric Granado mantém fase dominante e faz pole da MotoE em Jerez

Depois de dominar os treinos livres para a etapa de Jerez de la Frontera da MotoE, o brasileiro Eric Granado manteve a superioridade apresentada desde o começo das atividades na Espanha e cravou a pole position para a corrida, que abre a temporada 2020 da categoria.

Com a façanha, Granado mantém 100% de aproveitamento nos procedimentos preparatórios para a corrida, já que, em todas as vezes que os pilotos duelaram pela condição de mais veloz nos treinos oficiais, o brasileiro ficou com a primeira posição. Esta é a segunda pole consecutiva de Granado na MotoE. O brasileiro largou da ponta também na rodada dupla que encerrou a temporada 2019, em Valência.

As posições seguintes foram conquistadas pelo alemão Lukas Tulovic (equipe Tech3 E-Racing), cujo tempo ficou a 0s191 da marca do brasileiro; e o suíço Dominique Aegerter (Dynavolt Intact G), que foi 0s256 mais lento.

Ao final da classificação, Granado explicou que não foi fácil obter a pole em virtude da dificuldade de todos no grid em desenvolver um acerto que oferecesse mais aderência aos novos pneus Michelin no trabalho em conjunto com a nova suspensão dianteira.

“A pista estava muito quente, na casa dos 60oC, e nessa condição a moto estava escorregando demais, especialmente a dianteira nas entradas de curva. É uma moto pesada, então isso preocupava todos”, detalhou. “Então, não foi fácil para ninguém. Eu cheguei a cometer pequenos erros nas duas primeiras sessões do traçado, mas da metade de pista em diante consegui focar e recuperar o tempo que perdi”, explicou.

Com todos os pilotos tendo que lidar com dificuldades geradas pela pouca aderência, algumas situações chamaram a atenção. Como a citada na entrevista coletiva pelo veterano jornalista Thomas Baujard, do Moto Journal. Baujard perguntou como Eric conseguiu controlar a moto na saída da curva quatro, quando a Energica Ergo Corsa do brasileiro derrapava ao mesmo tempo em que queimava o pneu traseiro, soltando fumaça.

A cena impressionou. “Para quem viu, pode ter sido até emocionante e bonito”, brincou Eric. “Mas eu estava justamente tentando evitar essa situação, por que assim a gente perde mais tempo na volta”.

Para a corrida deste domingo, Granado espera situações menos críticas. “Vamos correr por volta de 10h no horário local, então vai estar menos quente do que no horário da classificação, que foi no período da tarde”, observou.

O brasileiro também elogiou o trabalho da equipe Avintia. “Eles estão trabalhando para que eu me sinta mais confortável e confiante toda vez que entro na pista”, resumiu. “No treino livre de hoje, quando andamos em uma temperatura que vai ser mais próxima da que teremos na prova de amanhã, fizemos uma boa simulação de corrida. O ritmo a que chegamos foi muito bom. Então continuamos otimistas. Mas a categoria só tem fera, a gente sabe que tem que respeitar por que ali muita gente tem potencial para vencer amanhã. A gente tem então é que fazer sempre o nosso melhor”.

Resultado do treino classificatório para a etapa da Espanha da MotoE: