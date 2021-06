Eric Granado volta a competir no fim de semana (06), em Barcelona, na terceira etapa da Moto E. O brasileiro foi a grande estrela da etapa anterior, realizada em Le Mans, onde o piloto de 24 anos largou da pole para vencer sua primeira prova em 2021. A etapa deste final de semana terá largada às 11h.

Pole position também na primeira etapa em Jerez de la Frontera, Granado tem se firmado como o piloto mais veloz do grid. Quarto colocado com 28 pontos após a vitória em Le Mans, ele agora pretende focar na briga pela liderança da pontuação, que tem o italiano Alessandro Zaccone no primeiro lugar, com 41 pontos.

“Nosso foco em Barcelona é somar pontos para o campeonato”, resumiu Granado, que faz sua temporada de estreia pela equipe One Energy Racing, já registrando uma vitória para o time baseado na Espanha. “A vitória em Le Mans foi sensacional, especialmente por que vencer na MotoE é muito difícil pelas condições técnicas da corrida – que é muito curta e tem pilotos e equipes de altíssimo nível. Mas nosso foco é chegar à rodada dupla final da temporada brigando pelo título. Se vencermos mais uma, ótimo. Se não der, ok também. O importante é avançar na classificação”, concluiu Granado.

Além da corrida a partir das 11h do domingo, os canais Fox Sports também mostrarão ao vivo o treino classificatório, que será realizado no sábado às 11h10, sempre no horário de Brasília. Antes, na sexta-feira, os pilotos do Mundial entrarão na pista para duas sessões de treinos livres.

Confira os dez melhores na classificação do campeonato:

1) Alessandro Zaccone, Itália, 41 pontos

2) Mattia Casadei, Itália, 33

3) Dominique Aegerter, Suíça, 33

4) Eric Granado, Brasil, 28

5) Jordi Torres, Espanha, 27

6) Matteo Ferrari, Itália, 18

7) Yonny Hernandez, Colômbia, 16

8) Maria Herrera, Espanha, 13

9) Miquel Pons, Espanha, 11

10) Hikari Okubo, Japão, 9

