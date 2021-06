Eric Granado teve um dia produtivo durante os treinos preparatórios para a terceira etapa do Campeonato Mundial de MotoE, que será disputada no próximo domingo (6), no circuito espanhol de Barcelona, na região da Catalunha.

Em uma pista inédita para os pilotos da competição de motos elétricas, Eric foi o mais veloz no primeiro treino do dia e terminou em quarto na segunda e última sessão. O brasileiro ficou satisfeito com o rendimento de sua máquina que, segundo ele, poderia ser ainda melhor. A corrida irá ao ar ao vivo neste domingo pelos canais Fox Sports, com largada a partir das 11h (de Brasília).

“Nosso foco hoje foi acertar a moto, mesmo por que a pista é nova para todos e ainda temos coisas para descobrir e ajustar”, resumiu o piloto, que faz sua temporada de estreia na equipe One Energy Racing.

“Infelizmente tivemos uma bandeira amarela no final do treino 2 e isso cancelou as últimas voltas. Eu poderia ter sido o segundo apesar de, como disse, ainda buscar o melhor acerto. Então, somando tudo, dá para dizer que começamos muito bem aqui em Barcelona”, disse.

Granado realmente tinha potencial para cravar uma volta mais rápida. Sua marca no segundo treino, o mais veloz do dia, foi de 1min51s242 – um registro ligeiramente mais lento do que o anotado no treino da manhã, quando Eric completou a melhor volta em 1min51s216. “O segundo treino foi naturalmente mais veloz que o primeiro, como acontece normalmente, então estou seguro de que temos potencial para sermos mais velozes”, detalhou.

Melhores condições

Mesmo assim Granado, que ocupa a quarta posição na tabela após a vitória em Le Mans, encerrou o dia em melhores condições que seus principais rivais neste momento. O líder do campeonato, Alessandro Zaccone (Itália, equipe Octo Pramac MotoE), registrou o oitavo tempo.

O vice-líder Mattia Casadei (Itália, Ongetta Squadracorse) foi nono e o terceiro colocado Dominique Aegerter (Suíça, Dynavolt Intact GP) foi sexto. A melhor marca foi registrada no treino 2 pelo 11º colocado no geral, Lukas Tulovic (Alemanha, Tech 3 E-Racing), em 1min50s808.

Além da corrida a partir das 11h do domingo, os canais Fox Sports também mostrarão ao vivo o treino classificatório catalão, que será realizado no sábado às 11h10, sempre no horário de Brasília.

Confira os dez melhores na classificação do campeonato:

1) Alessandro Zaccone, Itália, 41 pontos

2) Mattia Casadei, Itália, 33

3) Dominique Aegerter, Suíça, 33

4) Eric Granado, Brasil, 28

5) Jordi Torres, Espanha, 27

6) Matteo Ferrari, Itália, 18

7) Yonny Hernandez, Colômbia, 16

8) Maria Herrera, Espanha, 13

9) Miquel Pons, Espanha, 11

10) Hikari Okubo, Japão, 9

