Eric Granado venceu neste domingo (16) o GP da França, segunda etapa da temporada de 2021 da MotoE. O piloto da equipe One Energy Racing largou da pole position em Le Mans, chegou a cair para o meio do pelotão, mas fez ótima prova de recuperação, e ultrapassou o líder do campeonato Alessandro Zaccone (Itália) na última curva da volta final, garantindo seu primeiro triunfo na atual edição do campeonato das motos elétricas.

O brasileiro demonstrou paciência para se recuperar na prova, após cair para o sétimo lugar devido a um rendimento inferior da moto nas voltas iniciais. A partir da terceira volta, Granado passou a escalar o pelotão e partiu ao ataque aos líderes nas voltas finais.

“A corrida foi bem intensa”, disse Granado. “Estou muito satisfeito e orgulhoso do trabalho que a gente fez, pois demos os passos corretos na hora certa. Fizemos ultrapassagens limpas e sem perder tempo, o que foi muito bom. Dessa forma, eu fui avançando sem perder tempo e estou muito feliz”, disse Granado, logo após a corrida, revelando que as condições da pista eram das mais complicadas por conta da instabilidade do clima em Le Mans.

“As condições climáticas mudaram o dia inteiro e a pista estava em uma condição crítica. Eu fiz uma boa largada, mas não estava com uma boa sensação nas duas primeiras voltas. A moto derrapava bastante nas saídas de curva, e eu não conseguia ser rápido. Mas, depois da terceira volta, encontrei um ritmo, senti confiança na moto, e comecei a virar mais rápido e buscar os primeiros colocados”, seguiu o piloto da One Energy Racing, que exaltou a equipe após a vitória desta manhã.

“Esse resultado é mérito nosso, e muito merecido para todos da equipe, que fez um trabalho ótimo desde a pré-temporada”, completou Granado, que avançou para a quarta colocação do campeonato após a vitória obtida nesta manhã em Le Mans.

A próxima etapa da MotoE será disputada no dia 6 de junho, com o GP da Catalunha, corrida marcada para o Circuito de Barcelona.

Galvão, Regi e narradores; ex-diretor de F1 da Globo conta tudo sobre bastidores das transmissões

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.