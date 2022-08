MotoE: Eric Granado domina classificação e crava pole na Áustria

Carregar reprodutor de áudio

Em uma performance dominadora, o brasileiro Eric Granado marcou sua primeira pole position da temporada 2022 na Copa do Mundo de MotoE nesta sexta-feira (19), na Áustria. O piloto da LCR E-Team foi o mais veloz desde o início da segunda parte do treino oficial, sempre respondendo às voltas rápidas dos concorrentes.



Ao final da sessão, o brasileiro ficou com o tempo de 1min41s390, que lhe rendeu a posição de honra para as duas corridas do GP da Áustria, superando por 0s140 o italiano Mattia Casadei, segundo colocado. Para Eric, a classificação foi especialmente importante já que seu principal oponente na luta pelo título, Dominique Aegerter, largará as duas provas do meio da segunda fila, na quinta posição.

Com isso, o brasileiro – vice-líder – visa diminuir a distância para o suíço na tabela, que atualmente é de 31,5 pontos. “Estou muito feliz com a pole, minha primeira com a LCR E-Team. Nosso alvo era a primeira fila, mas conseguimos a primeira pole da temporada, e estou muito satisfeito. Nós fizemos um grande trabalho nesta sexta, tanto de manhã no molhado, quanto no seco depois”, enalteceu Granado.

“No início, não estive com tanta confiança e também não consegui fazer a nova chicane fluir tão bem. Mas com o nosso trabalho, melhorei bastante minhas sensações para a classificação e deu tudo certo.”

Agora, Granado tem como foco pensar no campeonato para sair da Áustria com a situação mais favorável possível. “Quero continuar assim pelo resto do final de semana e marcar o maior número de pontos que conseguir. Nosso foco é chegar na última corrida com possibilidades de ganhar. Vamos com tudo amanhã.”

Com o primeiro lugar no grid, Granado soma sete poles na Copa do Mundo de MotoE, se isolando ainda mais como o recordista histórico do campeonato. Eric também é o piloto com mais vitórias (8) e mais voltas mais rápidas (11).

