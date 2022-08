MotoE: Granado vence na Áustria e reduz distância para líder

Carregar reprodutor de áudio

Foi uma tarde de grandes emoções para Eric Granado, da equipe LCR E-Team, que luta pelo título da Copa do Mundo de MotoE. O piloto brasileiro largou da pole na prova de hoje disputada na Áustria e, para evitar um toque com o italiano Mattia Casadei, optou por uma linha mais conservadora, caindo para terceiro.

Depois de usar estratégia, aguardar os pneus aquecerem e alcançar o ponteiro novamente, Granado superou o líder duas vezes, mas em ambas as ocasiões evitou riscos maiores, saindo inclusive do traçado por não encontrar espaço seguro para seguir na ponta. No final, faltando apenas duas curvas, Casadei cometeu um erro e caiu, deixando o caminho livre para Granado chegar em primeiro pela quarta vez em 11 corridas disputadas até aqui na atual temporada.

Com o resultado, Eric reduziu de 31,5 para 26,5 pontos a diferença para o atual líder da classificação, o suíço Dominique Aegerter. Contando a prova a ser disputada neste domingo e a rodada dupla final em San Marino, nos dias 3 e 4 de setembro, ainda há 75 pontos em jogo na temporada. Além de Granado e Aegerter, apenas o italiano Matteo Ferrari mantém chances matemáticas de lutar pelo título – está 63,5 pontos atrás do ponteiro.

“Foi uma corrida muito difícil e disputada”, resumiu o brasileiro. “Nas primeiras voltas os pneus da minha moto não aqueceram muito, então a moto se movimentava bastante nas primeiras voltas e por isso o Mattia conseguiu abriu alguma distância”, lembra ele.

Granado teve paciência e calma para contornar o problema, usando as referências que tinha do classificatório de ontem, quando conquistou a pole position. “Eu me concentrei e procurei pilotar como fiz no classificatório. Com isso eu comecei a fazer voltas bem rápidas e alcancei o Mattia”, revela. “Então eu tentei passar. Mas era difícil, porque a pilotagem dele era muito diferente da minha e era difícil encontrar um espaço para completar a manobra. Por isso eu acabava saindo um pouco da trajetória, embora tenha ficado na frente dele em dois momentos. No final, infelizmente ele acabou caindo e eu espero que esteja bem. Mas estes 25 pontos são importantes para nós todos da equipe e estou muito feliz pela vitória. Recuperamos cinco pontos e amanhã tem mais uma corrida. Vamos pra cima. Obrigado a todos pela força que têm me dado”, completou o brasileiro da LCR E-Team.

Com a quarta vitória em 2022, Granado se isolou como o piloto com mais primeiros lugares na temporada – ampliando o recorde da categoria, que é seu, para nove. Outra façanha foi registrar a 12ª pole position da carreira na MotoE, também recorde na categoria. A ESPN4 e o Star+ exibem a corrida 2 do GP da Áustria de MotoE neste domingo, às 10h30 da manhã no horário de Brasília.

