MotoE: Eric Granado termina maratona com novo recorde em Jerez

Eric Granado encerrou nesta quarta-feira a maratona de dez dias em Jerez de la Frontera cravando um novo recorde para o Mundial de MotoE na pista situada na Andaluzia, região ao sul da Espanha. Na tarde de hoje o brasileiro da equipe One Racing Energy completou sua melhor volta pelos 4.228 metros do traçado em 1min47s065, superando o tempo registrado na parte da manhã pelo suíço Dominique Aegerter.

A jornada também marcou o fim da maratona de dez dias pilotando motos de alto desempenho realizada por Granado em apenas duas semanas. Foram ao todo sete dias disputando provas ou realizando treinos e testes pelo Campeonato Espanhol de Superbike e três com as equipes da Moto-E. A maratona foi toda realizada em Jerez.

“Estamos bem preparados para a primeira etapa”, disse Granado, referindo-se à abertura da temporada, no dia dois de maio, também em Jerez de la Frontera. “Estou muito feliz com nosso resultado aqui hoje, nós evoluímos bem no acerto da moto e eu também avancei na pilotagem, então foram dias realmente muito produtivos”, resumiu o piloto brasileiro da One Racing Energy.

