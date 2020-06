MotoE anuncia calendário 2020 com sete provas em três circuitos

Logo após a MotoGP confirmar seu novo calendário para 2020, foi a vez da MotoE anunciar seus planos para essa temporada. Esse será o segundo ano da categoria mundial de motos elétricas, que tem o brasileiro Eric Granado no grid. O pontapé inicial será junto com a categoria rainha, em 19 de julho em Jerez.

O calendário, publicado pela FIM nesta quinta, consiste de sete datas, sendo as duas primeiras em Jerez, correndo no domingo junto com as outras classes. No total, estas sete datas são repartidas em apenas três circuitos: além de Jerez, o campeonato passará por Misano e Le Mans.

Depois dos GPs da Espanha e da Andaluzia em julho, a MotoE terá que esperar um mês e meio para uma sequência de três provas em Misano, com uma no final de semana do GP de San Marino e duas durante o GP de Emilia Romagna, uma no sábado e outra no domingo.

Já as duas últimas etapas serão disputadas no circuito de Le Mans, durante o final de semana do GP da França, com provas no sábado e no domingo, 10 e 11 de outubro.

O novo calendário possui grandes alterações em comparação à versão original. Apenas Jerez e Misano foram mantidos, ganhando uma prova a mais cada, com Le Mans sendo uma novidade. O campeonato passaria também, inicialmente, pelo Red Bull Ring, Assen e Valência, sendo esse último uma rodada dupla.

O brasileiro Eric Granado já está confirmado para disputar o mundial pelo segundo ano consecutivo. Na temporada de 2019, ele se mostrou um dos pilotos mais fortes do grid, mas acabou em terceiro no campeonato devido à problemas nas primeiras etapas. Ele venceu duas das seis provas da temporada, na rodada dupla de Valência, que fecharam a temporada.

Veja o calendário 2020 da MotoE:

19 de julho GP da Espanha Jerez 26 de julho GP de Andaluzia Jerez 13 de setembro GP de San Marino Misano 19 de setembro GP Emilia Romagna Misano 20 de setembro GP Emilia Romagna Misano 10 de outubro GP da França Le Mans 11 de outubro GP da França Le Mans GALERIA: Veja as melhores imagens da temporada inaugural da MotoE

Galeria Lista Niki Tuuli, Ajo Motorsport 1 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lucas Mahias, Ajo Motorsport 2 / 39 Foto de: Ajo Motorsport Eric Granado en Valencia 3 / 39 Foto de: Divulgacao Ganador Matteo Ferrari, Gresini Racing 4 / 39 Foto de: MotoE Matteo Ferrari, Gresini Racing 5 / 39 Foto de: MotoE Mike di Meglio, Marc VDS Racing, Marc van der Straten 6 / 39 Foto de: Marc VDS Mike di Meglio, Marc VDS Racing 7 / 39 Foto de: Marc VDS Niki Tuuli, Ajo Motorsport 8 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niki Tuuli, Ajo Motorsport 9 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niki Tuuli, Ajo Motorsport 10 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niki Tuuli, Ajo Motorsport 11 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niki Tuuli, Ajo Motorsport 12 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niki Tuuli, Ajo Motorsport 13 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niki Tuuli, Ajo Motorsport 14 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niki Tuuli, Ajo Motorsport 15 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niki Tuuli, Ajo Motorsport 16 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta de MotoE en llamas 17 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta de MotoE en llamas 18 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta de MotoE en llamas 19 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta de MotoE en llamas 20 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motocicleta de MotoE en llamas 21 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Niki Tuuli, Ajo Motorsport 22 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Eric Granado, Avintia Racing 23 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Eric Granado, Avintia Racing 24 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Eric Granado, Avintia Racing 25 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Eric Granado, Avintia Racing 26 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Eric Granado, Avintia Racing 27 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Eric Granado, Avintia Racing 28 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Eric Granado, Avintia Racing 29 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Eric Granado, Avintia Racing 30 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Eric Granado, Avintia Racing 31 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Eric Granado, Avintia Racing 32 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sete Gibernau, Join Contract Pons 40 33 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pole para Niki Tuuli, Ajo Motorsport, segundo, Hector Garzo, Tech 3, tercero, Eric Granado, Avintia Racing 34 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador, Niki Tuuli, Ajo Motorsport, segundo, Bradley Smith, SIC Racing Team, tercero, Mike di Meglio, Marc VDS Racing 35 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador, Niki Tuuli, Ajo Motorsport, segundo, Bradley Smith, SIC Racing Team, tercero, Mike di Meglio, Marc VDS Racing 36 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador, Niki Tuuli, Ajo Motorsport 37 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niki Tuuli, Ajo Motorsport lidera al inicio de la carrera 38 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niki Tuuli, Ajo Motorsport lidera al inicio de la carrera 39 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

