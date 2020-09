Para Matteo Ferrari, a decepção pela vitória perdida de ontem passou rapidamente. O italiano conquistou a vitória na terceira prova da MotoE em Misano, a segunda do final de semana, enquanto Eric Granado teve mais uma corrida difícil, terminando em sétimo.

Na corrida, o vencedor da prova do sábado, Dominique Aegerter foi vítima de um erro do italiano Tommaso Macron que, ao tentar se defender de um ataque de Mattia Casadei, errou o ponto de frenagem e acabou acertando o suíço, que entrou no domingo liderando o Mundial.

Isso abriu o caminho para o sucesso de Ferrari, autor de uma atuação dominante e quase solitária, cruzando a linha de chegada com um segundo de vantagem sobre Casadei que, por sua vez, teve que se esforçar para manter Jordi Torres atrás ao longo da prova de sete voltas de duração.

Fechando o Top 5 da prova, mas já a uma distância maior dos ponteiros, Nicolò Canepa e Alessandro Zaccone. Já Eric Granado terminou apenas em sétimo, em uma forte batalha contra Mike di Meglio, que terminou logo a sua frente, apenas 0s051 de vantagem.

Com a vitória, Matteo Ferrari assume a liderança do Mundial com 86 pontos. Aegerter não está muito atrás, apenas quatro pontos de diferença, mas vê Jordi Torres se aproximar depois de um bom fim de semana em Misano. O espanhol tem 79. Já Granado subiu uma posição na classificação e agora está em quinto, com 43 pontos, metade do total de Ferrari.

Agora a MotoE tira três semanas de intervalo e volta para o final da temporada 2020 com uma rodada dupla em Le Mans, durante a disputa do GP da França da MotoGP. As provas acontecerão nos dias 10 e 11 de outubro.

