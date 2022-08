MotoE: Granado conquista nova vitória e ameaça líder na Áustria

Carregar reprodutor de áudio

Eric Granado emergiu vencedor na verdadeira batalha que se desenrolou neste domingo (21) em Spielberg, durante a Corrida 2 da rodada dupla válida pelo GP da Áustria de MotoE.

Depois de cravar a pole e vencer a prova do sábado, neste domingo Granado soube novamente superar momentos bastante desafiadores durante toda a corrida, com destaque para uma nova recuperação (a exemplo do sábado) e as duas voltas finais, nas quais os quatro primeiros colocados andaram sempre juntos e trocando posições.

O brasileiro chegou à Áustria com 31,5 pontos de desvantagem para o atual líder do campeonato, o suíço Dominique Aegerter, mas reduziu a distância para apenas 17,5 pontos. Na etapa final, dias 3 e 4 de setembro, em San Marino, com 50 pontos em jogo, apenas os dois têm chance de ficar com o título.

“Foi uma corrida muito louca”, definiu o piloto da LCR E-Team. “Mais uma vez a minha moto não tinha grip (aderência) na primeira volta. E por isso perdi bastante tempo nas primeiras duas voltas”, disse Granado, que caiu da pole para terceiro na largada, chegou a andar em quinto momentaneamente devido à falta de rendimento dos pneus, mas soube administrar a situação e, na segunda volta, já superava o então segundo colocado, Matteo Ferrari, para iniciar uma caçada ao líder Mattia Casadei – ambos italianos.

“Depois das voltas iniciais eu conseguir buscar meu ritmo. Busquei os dois primeiros colocados e assumi a liderança. Tentei abrir um gap (vantagem) mas realmente estava muito apertado, todos os pilotos estavam muito rápidos e por isso só no final da prova tentei fechar a porta e não dar oportunidade de me ultrapassarem”, relata Granado, frisando o equilíbrio que dominou toda a competição, com o quarto colocado – o ex-líder Casadei – chegando a menos de meio segundo do vencedor.

Granado superou o ponteiro Casadei na terceira das sete voltas, mas em nenhum momento teve sossego, já que o italiano permaneceu em seu encalço durante todas as voltas, chegando inclusive a colocar a moto à sua frente. No final, o piloto brasileiro recebeu a bandeirada a apenas 0s2 do espanhol Miquel Pons (segundo colocado) e 0s4 de Aegerter, que completou o pódio.

“Quero agradecer muito ao Miquel (Pons), meu companheiro de equipe. É muito bom ter um companheiro que está ali te forçando a dar o seu melhor na pista. Com o pódio de hoje ele também me ajudou na pontuação do campeonato”, agradeceu o brasileiro, destacando o fato de que o segundo lugar de Pons tirou alguns pontos do atual líder da competição. “A luta continua, vamos agora para Misano (San Marino). Temos mais duas corridas naquela etapa. A gente está na briga e não vou desistir até o final”, concluiu Granado.

