MotoE: Granado consegue 2º melhor tempo de teste em Jerez

Eric Granado foi o segundo mais rápido nos testes coletivos oficiais desta quarta-feira (15), último ensaio da MotoE antes da abertura da temporada no próximo domingo, em Jerez de la Frontera. Debaixo de um forte calor, o piloto da Avintia manteve a série de bons resultados que vem registrando desde novembro do ano passado, ficando entre os dois primeiros colocados sempre que entra na pista.

“Foi a primeira vez que pudemos acelerar a moto desde março, quando fizemos três dias de testes aqui mesmo em Jerez, então, logicamente que a primeira sessão das três realizadas hoje foi mais para readaptação e entrar no ritmo”, detalhou Granado.

“Um desafio especial para todos hoje foi se adaptar ao composto de pneus Michelin que vamos usar no final de semana. A temperatura no asfalto chegou perto dos 70 graus. Somando isso ao aprendizado natural que exige um pneu novo, tivemos um dia focado na exploração do potencial do pneu e também de preocupação com o desgaste e o nível de aderência durante a prova, que é nosso objetivo final”, completou.

Granado se mostrou feliz por poder voltar a acelerar: “A gente se prepara o tempo todo para isso. E quando fica muito tempo afastado da competição, sente falta sim. Estou muito feliz por estar aqui hoje. E esse é o astral de toda a equipe”, disse ele.

“É um sentimento bom. Trabalhamos muito para chegar aqui e o resultado de hoje mostra que estamos no caminho certo. Segundo lugar é ótimo em um grid tão qualificado. Mas o importante é o domingo. Na sexta-feira começam os treinos do final de semana e esperamos melhorar a moto para a classificação e a corrida, especialmente na suspensão dianteira, que nos preocupa mais neste momento”, concluiu.

Na sexta-feira, a MotoE realizará duas sessões de treinos livres. No sábado, os pilotos entram na pista para apenas um treino e a sessão que definirá o grid para a corrida do domingo. O mais rápido do dia foi o suíço Domique Aegerter, da Dynavolt Intact GP.

Resultados:

1) Dominique Aegerter (Suíça, equipe Dynavolt Intact G), 1min48s596

2) Eric Granado (Brasil, Avintia Esponsorama), 1min49s041

3) Xavier Simeon (Bélgica, LCR E-Team), 1min49s181

4) Alex De Angelis (San Marino, Octo Pramac MotoE), 1min49s357

5) Mike Di Meglio (França, EG 0,0 Marc VDS), 1min49s617

6) Josh Hook (Austrália, Octo Pramac MotoE), 1min49s922

7) Tommaso Marcon (Itália, Tech 3 E-Racing), 1min49s974

8) Niki Tuuli (Finlândia, Avant Ajo MotoE), 1min50s053

9) Niccolo Canepa (Itália, LCR E-Team), 1min50s127

10) Mattia Casadei (Itália, Ongentta SIC58 Squadracorse), 1min50s219