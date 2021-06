MotoE: Granado garante terceira pole consecutiva em Barcelona

Eric Granado conquistou sua terceira pole consecutiva nos treinos classificatórios da MotoE deste sábado (05) na Espanha, garantindo a posição de honra em todas as provas realizadas até agora.

Vindo de uma vitória em Le Mans, na França, Eric agora tem como foco a tentativa de reduzir a diferença na pontuação em relação ao atual líder da tabela, o italiano Alessandro Zaccone, que sairá da sexta posição em Barcelona.

A pole position foi muito comemorada pela nova equipe do brasileiro, a One Racing Energy. A expectativa de todos no paddock da categoria, no entanto, é de outra prova imprevisível, como têm sido todas até aqui.

“Na tentativa de pole fui o mais cauteloso possível para não cometer erros e fazer uma volta limpa. Estou muito contente e motivado para a corrida de amanhã”, disse Granado.

“Nesse campeonato, largar na frente, seja na pole ou na primeira ou segunda filas, é só uma indicação que você pode brigar pelo pódio. Por que, na hora H, tudo é possível na MotoE. É uma categoria extremamente competitiva e realmente imprevisível. Claro, largar na pole é sensacional. Realça o bom trabalho da nossa equipe no final de semana, mas o que vale é amanhã."

Briga pela liderança

Eric Granado é atualmente o quarto colocado na tabela, com 28 pontos. Um bom resultado em Barcelona pode fazê-lo avançar um pouco mais na competição. O líder Zaccone soma 41 pontos, com Mattia Casadei em segundo com 33 e Dominique Aegerter na terceira posição, com a mesma pontuação.

O grid definido neste sábado tem Zaccone em sexto, Casadei em oitavo e Aegerter em terceiro.

“Estrategicamente foi bom para a gente”, disse Granado. “Mas se engana quem imagina que são só estes os candidatos ao título. O grid tem muita gente boa, como o Matteo, que foi campeão em 2019, e o Jordi, atual campeão. Todos vão brigar pelo título este ano”, frisou o brasileiro de 24 anos.

Confira os dez melhores no grid em Barcelona:

1) Eric Granado (Brasil, One Energy Racing), 1min50s446;

2) Jordi Torres (Espanha, Pons Racing 40), a 0s071;

3) Dominique Aegerter (Suíça, Dynavolt Intact GP), a 0s273;

4) Miquel Pons (Espanha, LCR E-Team), a 0s280;

5) Lukas Tulovic (Alemanha, Tech 3 E-Racing), a 0s326;

6) Alessandro Zaccone (Itália, Octo Pramac MotoE), a 0s367;

7) Fermín Aldeguer (Espanha, OpenBank Aspar Team), a 0s545;

8) Mattia Casadei (Itália, Ongetta Squadracorse), 0s631;

9) Matteo Ferrari (Itália, Indonesian E-Racing Gresini Moto), a 0s741;

10) Xavi Cardelus (Andorra, Avintia Esponsorama Racing), a 0s952.

Classificação do campeonato:

1) Alessandro Zaccone, Itália, 41 pontos

2) Mattia Casadei, Itália, 33

3) Dominique Aegerter, Suíça, 33

4) Eric Granado, Brasil, 28

5) Jordi Torres, Espanha, 27

6) Matteo Ferrari, Itália, 18

7) Yonny Hernandez, Colômbia, 16

8) Maria Herrera, Espanha, 13

9) Miquel Pons, Espanha, 11

10) Hikari Okubo, Japão, 9

