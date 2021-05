MotoE: Eric Granado fatura segunda pole consecutiva em 2021

Eric Granado conquistou a pole position para o GP da França, segunda etapa da temporada da MotoE. Em uma classificação das mais tumultuadas no circuito Bugatti em Le Mans, o único brasileiro do Mundial faturou a posição de honra pela segunda vez no ano, mesmo em uma pista molhada.

Por conta das condições climáticas em Le Mans, a classificação contou com 12 minutos de pista liberada para todos os pilotos, que podiam completar até seis voltas. Granado esteve na liderança na maior parte do tempo, mas sofreu uma queda na parte final da classificação, ficando impossibilitado de melhorar sua marca nos minutos finais.

Na pista, o piloto da One Energy foi o quinto mais rápido, mas após o encerramento da classificação, muitos pilotos foram penalizados com a perda do melhor tempo, seja por completarem mais de seis voltas, seja por ignorarem bandeiras amarelas. Assim, Granado avançou do quinto posto para a posição de honra.

“Finalmente, a pole position veio. Para ser honesto, eu achei que tivesse perdido. A sensação é muito boa para amanhã. Estou feliz e confiante para a corrida, seja com a pista seca ou com a pista molhada”, disse Granado após a classificação. “Em comparação com o ano passado, melhorei meu tempo em quase um segundo. Foi bom no começo. É bom ver que estamos rápidos. Estou ansioso para a corrida de amanhã”, confidenciou Granado.

O horário da largada para o Grande Prêmio da França de MotoE foi alterado pela Dorna, organizadora do campeonato, passando das 5h para as 10h30 (de Brasília). Os canais Fox Sports transmitem a corrida ao vivo.

Confira o grid:

1º - Eric Granado (BRA/One Energy) - 2min00s315

2º - Miquel Pons (ESP/LCR) - 2min00s416

3º - Matteo Ferrari (ITA/Gresini) - 2min00s655

4º - Xavi Cardelus (AND/Avintia) - 2min01s437

5º - Alessandro Zaccone (ITA/Pramac) - 2min02s197

6º - Dominique Aegerter (SUI/Intact GP) - 2min03s417

7º - Andrea Mantovani (ITA/Gresini) - 2min03s772

8º - Fermín Aldeguer (ESP/Aspar) - 2min04s842

9º - Yonny Hernández (COL/Pramac) - 2min05s245

10º - Hiraki Okubo (JAP/Ajo) - 2min05s861

11º - Jordi Torres (ESP/Pons) - 2min05s967

12º - Lukas Tulovic (ALE/Tech3) - 2min06s635

13º - Corentin Perolari (FRA/Tech3) - 2min09s152

14º - Jasper Iwema (HOL/Pons) - 2min09s421

15º - André Pires (POR/Avintia) - 2min09s711

16º - Mattia Casadei (ITA/SIC58) - 2min09s745

17º - Kevin Zannoni (ITA/LCR) - 2min10s348

18º - María Herrera (ESP/Aspar) - 2min12s908

