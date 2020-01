O intercâmbio entre Brasil e Argentina parece ser a nova tendência no automobilismo sul-americano. Após o anúncio da vinda do piloto Matías Rossi para a Stock Car em 2020, como piloto oficial da Toyota Gazoo Racing, além da grande possibilidade de uma etapa da Stock – a de Santa Cruz do Sul – em conjunto com a Super TC2000 em 2020, mais um acordo assinado nesta sexta-feira envolvendo Brasil e Argentina evidencia o estreitamento de relações entre os dois países quando o assunto é velocidade.

A Shell da Argentina, que desde abril de 2018 é comandada pela Raízen, mesma companhia que administra a Shell do Brasil, será a fornecedora oficial do Turismo Carretera, a categoria mais popular da Argentina e a mais antiga do mundo.

Vicente Sfeir, gerente de patrocínios e motorsport da Raízen, comemorou a assinatura do acordo, que deve firmar ainda mais a marca Shell entre os ‘hermanos’.

”Hoje é um dia especial, para se comemorar uma grande conquista”, disse Sfeir. “O dia em que a Shell se torna parceira e fornecedora oficial da principal categoria do automobilismo argentino. Um campeonato com uma tradição enorme, a mais antiga em atividade no mundo, categoria de um país que tem uma paixão pelo automobilismo, até maior do que o Brasil. Um país que tem no automobilismo uma distância menor em relação ao futebol do que em outros países.”

“É uma conquista muito grande fazer com que a Shell retorne ao automobilismo argentino depois de alguns anos de ausência e esse é o primeiro passo para uma implementação estratégica para que as categorias de automobilismo deem endosso dos nossos produtos por meio da tecnologia, da qualidade e performance.

“O automobilismo faz parte do dia-a-dia do fã e consumidor argentino, com diversos programas [de TV] especializados em sua grade, mesas de discussão e, obviamente, pilotos populares. Acho que esse anúncio vem para reforçar ainda mais a relação da Shell com o automobilismo no mundo, não só em alguns mercados.