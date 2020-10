Barrichello estreia com pole e vitória na Top Race, na Argentina

Rubens Barrichello estreou na Top Race, com pole e vitória na etapa de Buenos Aires, Argentina. Foi também a primeira vitória de Rubinho em território argentino. Barrichello completou as 24 voltas da corrida, disputada no autódromo Oscar y Juan Gálvez, em 37mim11s439. O pódio foi completado por Diego Azar e Matías Rossi.

O brasileiro, que terminou em quarto na corrida de sábado, celebrou a vitória, destacando que a pole foi fundamental e ainda valorizou seu nível de competitividade ante adversários mais jovens:

“Acho que ganhei a corrida por partir da pole, se largasse mais atrás seria difícil", disse Barrichello ao jornal Campeones. "Aos 48 anos essa vitória é um prazer e me sinto tão competitivo quanto um garoto de 24 anos".

Rubinho liderou e controlou a corrida do início ao fim, mas precisou segurar os ataques de Azar nas últimas voltas, que encostou no piloto da Toyota e fez várias tentativas de ultrapassagem. O veterano conseguiu controlar a situação e cruzou a bandeirada 0s337 à frente do adversário.

onsiderada a terceira categoria mais importante da Argentina, perdendo apenas para a Super TC200 (em que já compete) e também da Turismo Carretera.

"Quando começamos percebi que estava bem. Dei os parabéns ao Azar porque ele dirigiu muito bem, com muito respeito; eu o conheço pouco, mas ele me deixou muito boa impressão. Devemos saber que o respeito é muito importante, como fiz na minha temporada na Fórmula 1".

