Ricardo Zonta pode incluir em seu vasto currículo a participação na TC Pick Up, segundo o site argentino Campeones. Esta seria a segunda participação de um ex-piloto da Fórmula 1 no campeonato, que já teve Gastón Mazzacane dividindo curvas com seus compatriotas antes.

A TC Pick Up é uma categoria criada em 2018 pela ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera), mesma gestora da Turismo Carretera, que utiliza motores da TC, e que vem crescendo a cada ano, com especialistas acreditando que o atual sucesso supera ao da STC2000.

Procurada pelo Motorsport.com, a Shell – que é quem negocia sua participação - admite conversas com a categoria, já que também quer participar de eventos da ACTC em que a marca aparece como patrocinadora. Ainda há algumas barreiras comerciais, uma vez que Zonta é piloto oficial da Toyota. A patrocinadora reafirma o interesse no intercâmbio entre os dois países (Brasil e Argentina), até pelo incentivo ao piloto Gaetano di Mauro em eventos virtuais do TC. Além disso, a marca entende que é importante dar rodagem a Zonta em 2021, por conta da diminuição do número de corridas da Stock Car.

Zonta poderá ser o primeiro brasileiro a competir, mas não será o primeiro a testar. Em fevereiro, Rubens Barrichello testou a picape da categoria, confira o vídeo:

