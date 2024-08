O carro de Gastón Mazzacane pegou fogo na primeira volta da final do Turismo Carretera em Buenos Aires, na Argentina. A cena chocante aconteceu na primeira volta da final da categoria, onde se encerra a etapa regular.

Enquanto os pilotos lutavam para conquistar a ponta, o carro em chamas foi o que chamou a atenção. O veículo ficou envolto em fogo e forçou o ex-competidor de Fórmula 1 a parar e saltar para longe da quentura.

Tudo aconteceu antes mesmo de todos os carros terminarem de passar, enquanto a traseira do veículo de Mazzacane era tomada pelo fogo. O piloto abriu a porta após conseguir parar no meio da pista e pulou para fora, forçando os outros competidores a passar pela grama.

"Saindo do S del Ciervo e entrando no Salotto, [o carro] apagou. Eu ia entrar nos boxes, mas o carro começou a pegar fogo, senti uma temperatura impressionante e não vi nada. Sai da pista, vi preto, não sabia para onde ir, e aí saí muito rápido. A imagem de dentro era tremenda, os pilotos conseguiram me evitar porque estavam vendo. Foi um resgate rápido, toda a parte traseira do carro foi queimada", disse mais tarde em entrevista à TV Pública.

