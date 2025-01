Dermot O'Leary apresentará Autosport Awards de 2025

Dermot O’Leary apresentará a ‘Maior Noite do Automobilismo’ – o Autosport Awards

O’Leary é conhecido por "This Morning" e seu programa na BBC Radio 2 aos sábados – apresentará junto com a apresentadora da F1 e de esportes Lee McKenzie

A Spice Girl Melanie C será a DJ da exclusiva do 'afterparty'

Bernie Ecclestone receberá um troféu exclusivo do 75º aniversário

O Autosport Awards, a "maior noite do automobilismo", anunciou hoje Dermot O'Leary como o anfitrião do evento repleto de estrelas deste ano, com a Spice Girl e a artista internacional Melanie C pronta para liderar as comemorações até tarde da noite como DJ após a festa. Lee McKenzie (que apresenta a F1 e muitos dos maiores eventos esportivos globais) será a coanfitriã da noite.

Ocorrendo em 29 de janeiro, no icônico Roundhouse de Londres em Camden, o renovado Autosport Awards celebra o 75º aniversário da Autosport e da própria Fórmula 1.

O tapete vermelho receberá pilotos de elite, líderes da indústria, celebridades e realeza internacional para uma noite glamorosa dedicada à excelência e inovação no automobilismo. Apresentados pela Qiddiya, os prêmios deste ano foram expandidos e aprimorados para corresponder ao crescimento global e à evolução sem precedentes do automobilismo.

O destaque anual do calendário social do automobilismo, o Autosport Awards celebra os melhores da indústria — em todas as categorias de automobilismo — incluindo aqueles que estão apenas começando suas carreiras e veteranos da indústria que moldaram o esporte amado pelos fãs ao redor do mundo. A próxima geração de estrelas do automobilismo homenageadas inclui a campeã da categoria feminina F1 ACADEMY, além do vencedor do cobiçado Autosport & BRDC Young Driver Award, que concede ao vencedor um teste de Fórmula 1 no Circuito de Silverstone. O homem que construiu a F1 moderna, Bernie Ecclestone, receberá um prêmio exclusivo de 75º aniversário de uma festa de apresentação repleta de estrelas, marcando uma carreira no automobilismo que abrange mais de seis décadas. Bernie Ecclestone receberá o prêimo, marcando uma carreira no automobilismo que abrange mais de seis décadas.

"O calibre do talento que se junta a nós em Londres para o Autosport Awards deste ano é realmente excepcional", disse a editora-chefe da Autosport, Rebecca Clancy. “A noite promete ser uma celebração da nossa indústria, reunindo estrelas emergentes e figuras lendárias, ao mesmo tempo em que reconhece os fãs apaixonados que tornam tudo isso possível. Com Dermot e Lee no comando, e Melanie C pronta para entregar uma performance inesquecível no after party, estamos animados para uma noite extraordinária de reconhecimento e celebração.”

O Autosport Awards é apresentado pela Qiddiya e patrocinado pelo Circuito Internacional do Bahrein, Peroni Nastro Azzurro 0.0%, Pirelli, PUMA e Komatsu-Williams Engineering Academy. Os parceiros incluem a F1 ACADEMY e Silverstone.