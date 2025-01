Após a Alpine anunciar na última semana a contratação de Franco Colapinto, jovem talento da Williams, como piloto reserva na Fórmula 1, muitos passaram a questionar como isso poderia impactar o novato Jack Doohan, contratado para ser o titular da equipe francesa para a temporada 2025.

O argentino entrou no grid na segunda metade do ano passado, substituindo Logan Sargeant e, apesar de uma série de batidas, deixou uma impressão positiva no paddock, surpreendendo em especial Flavio Briatore. No fim do ano, começaram a surgir rumores de que ele inclusive estava considerando colocar o argentino no lugar de Doohan.

Briatore fez uma declaração reforçando esses rumores, dizendo que só havia garantido que Pierre Gasly e Jack Doohan dirigiriam os carros da Alpine na corrida de abertura da temporada, o GP da Austrália. Isso alimentou os rumores de que a vaga de Doohan está em risco, com muitas especulações de que o australiano teria assinado na verdade apenas um contrato de curta duração.

Segundo reportagem do PlanetF1, o contrato de Doohan é de apenas 6 corridas. Nesse caso, Franco Colapinto poderia substituir o australiano já no GP da Emilia Romagna, a primeira prova europeia do ano, caso seu desempenho não atender às expectativas. Ainda segundo outro portal, o FormulaPassion, a Alpine teria pago cerca de 20 milhões de dólares para contratar Colapinto, um valor muito alto para que um piloto fique apenas na reserva.

Maria Catarineu, diretora comercial da empresa que gerencia a carreira de Colapinto, falou com o site Infobae sobre o interesse “extremamente vivo” de Briatore no piloto: “Demorou muito porque as negociações às vezes são bastante complexas, como eram agora. No entanto, Flavio foi muito persistente e nas últimas semanas mostrou-se muito interessado".

"O acordo foi alcançado porque ambos os lados conseguiram o que queriam. Flavio conseguiu confirmar Franco, e James [Vowles] deu-lhe a oportunidade de correr, já que na Williams os seus pilotos titulares têm contratos de longo prazo”.

“Briatore acompanha Franco desde sua estreia na F1. Quando conversamos pela primeira vez, ele disse: ‘Eu sei o que é um piloto talentoso e o quero.’ Depois disso, ele acompanhou de perto as nove corridas que Franco completou até agora”.

“A Williams deu Franco à Alpine por cinco anos. Meu entendimento é que se outro grupo mostrar interesse nele dentro deste período, eles terão que negociar com a Alpine.”

É claro que tudo isso não garante que Colapinto possa assumir a vaga de Doohan no time neste ano, mas é claro que ainda há detalhes que ela não quis falar.

