Depois de muitas especulações, principalmente após a queda de desempenho do RB20, a Red Bull segue insistindo que não modificou as configurações para o GP de Miami em 2024. De acordo com o diretor técnico da equipe de Fórmula 1 Pierre Waché, afirma que o progresso das outras equipes foi notável e isso colocou os holofotes no time taurino.

Depois que Max Verstappen conquistou vitórias amplamente dominantes no Japão e na China, ele foi derrotado por Lando Norris - que foi ajudado pelo momento do safety car - na etapa de Miami, quando a McLaren se beneficiou de uma série de atualizações em seu MCL38.

Isso colocou a equipe de Woking firmemente entre os primeiros colocados e garantiu que a Red Bull ficasse sob um escrutínio muito maior em 2024.

No final do ano, os regulamentos foram esclarecidos em relação aos sistemas de freios assimétricos, que foram oficialmente proibidos pelo novo texto. Isso gerou acusações de que a Red Bull havia usado um sistema equivalente e agora estava sendo prejudicada pela nova regra, mas isso foi negado pela FIA na época.

Waché confirmou que a Red Bull não precisou fazer nenhuma alteração em seu sistema de freios e disse que não havia nenhuma prova nas configurações de seus carros que sugerisse o motivo da desistência da equipe.

"Não mudamos o carro; não mudamos a forma como configuramos o carro, então parece que foram mais os outros que fizeram uma grande mudança do que nós", disse Wache em uma entrevista exclusiva à edição holandesa do Motorsport.com.

"Mas, para ser justo, em Miami nós deveríamos ter vencido a corrida. No entanto, não éramos mais os mais rápidos. Estávamos empatados e claramente algo mudou em termos do que foi feito, especialmente pela McLaren".

"Eles conseguiram ter menos degradação de pneus do que todos os outros e o pacote deles pareceu funcionar muito bem depois. Não sei o que eles fizeram, você tem que perguntar a eles e não a mim".

"Mas sei sobre nós mesmos e o que fizemos com o carro. O comportamento do carro foi semelhante ao que tivemos na China".

"Fizemos uma atualização em Suzuka e na China e essas coisas estavam funcionando muito bem. Em Miami, estávamos mais ou menos lá, mas durante a corrida vimos que a McLaren encontrou o ponto ideal em termos de desempenho".

Perguntado especificamente sobre as acusações de frenagem assimétrica, Waché reiterou que "o carro não mudou, só para deixar claro. Também não havia nada fundamental na configuração do carro que pudesse explicar por que estávamos mais lentos".

Waché admitiu que foi uma "surpresa" para a Red Bull o fato de suas equipes rivais terem conseguido melhorar tão rapidamente com atualizações limitadas, sugerindo que os carros estavam simplesmente "se encaixando" com escolhas de configuração e pequenas alterações.

Ele acrescentou que a especulação sobre o deslize comparativo da Red Bull não o afetou pessoalmente, citando que a pressão para produzir o melhor carro já era incessante.

"Acho que ficamos mais surpresos com o passo dos outros. Além disso, se você vir o que eles fizeram [com as atualizações], não foi nada de mais... foi mais o carro todo que se encaixou, então foi uma surpresa muito grande".

"[A especulação] não me afeta. Isso não muda o fato de que todo fim de semana eu tenho a pressão de entregar o melhor carro e a equipe tem a pressão de entregar o melhor carro para vencer a corrida".

"A especulação e o que acontece em torno dela não mudam a maneira como você reage às coisas. Já tenho pressão suficiente e não preciso criar mais nada para mim".

