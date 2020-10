Carro de Fraga conquista pole para 24 Horas de Spa

O Mercedes #88 de Felipe Fraga, Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy garantiu a pole position das 24 Horas de Spa, do GT World Challenge Europe deste fim de semana.

O feito foi registrado por Marciello, com 2min32s166 durante a Super Pole realizada na noite de sexta-feira, colocando dois décimos acima do Audi #31, na segunda posição.

Os tempos melhoraram ao longo da sessão realizada em uma pista que secava aos poucos, em que os 20 carros mais rápidos da primeira qualificação deixaram os boxes um de cada vez em intervalos de dois minutos. Três carros seguiram Marciello, durante uma sessão em que todos os carros correram com água, mas seu tempo permaneceu invicto até a bandeira quadriculada.

Marciello disse: "Foi uma boa qualificação para nós: a volta funcionou muito bem para mim, mas a pole realmente não importa muito. É importante apenas se classificar entre os cinco ou 10 primeiros para evitar problemas no início."

O terceiro lugar no grid foi para o Haupt Racing Team Merc, no qual Maro Engel registrou 2min32s522.

Outro brasileiro entre os 20 primeiros da prova, Marcos Gomes sairá da 16ª posição com a equipe Hub Auto, na Ferrari 488 GT3. Ele terá como companheiros Tom Blomqvist e Kamui Kobayashi. Daniel Serra, Augusto Farfus e Rodrigo Baptista também estarão acelerando neste sábado, a partir das 10h30, com transmissão ao vivo do Motorsport.tv.

Grid de largada (top-10)

POS. PILOTOS CARRO Nº EQUIPE TEMPO 1º Marciello / Boguslavskiy / Fraga Mercedes-AMG GT3 #88 AKKA ASP 2:32.166 2º Vanthoor / Mies / Van der Linde Audi R8 LMS GT3 #31 Team WRT +0.220 3º Engel / Stolz / Abril Mercedes-AMG GT3 #4 HRT +0.356 4º Drudi / Niederhauser / Vervisch Audi R8 LMS GT3 #66 Attempto Racing +0.715 5º Winkelhock / Boccolacci / Haase Audi R8 LMS GT3 #25 Saintéloc Racing +0.813 6º Dumas / Deletraz / Preining Porsche 911 GT3 R #40 GPX Racing +0.824 7º Calado / Nielsen / Pier Guidi Ferrari 488 GT3 #51 AF Corse +0.858 8º Lind / Mapelli / Caldarelli Lamborghini Huracán GT3 #63 Orange1 FFF Racing 1.128 9º Costa / Altoe / Perera Lamborghini Huracán GT3 #163 Emil Frey Racing 1.234 10º Lietz / Christensen / Estre Porsche 911 GT3 R #47 KCMG 1.238

