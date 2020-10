Porsche Cup Endurance: Classificação é adiada pelo mau tempo; Piquet termina como mais rápido do dia

O treino classificatório da Porsche Cup em Goiânia foi adiado devido à forte chuva que caiu minutos antes da disputa. A sessão que seria disputada hoje às 15h30 passou para o sábado (24) às 08h, horário de Brasília.

Pela manhã, foram realizados os treinos livres e a dupla Nelsinho Piquet e Rouman Ziemkiewicz foram os mais rápidos do dia, superando Danilo Dirani, Felipe Massa e Renan Guerra.

Piquet falou ao Motorsport.com sobre o andamento do final de semana e sobre a expectativa para a classificação e corrida de amanhã.

“Tudo está indo muito bem até agora, o carro está muito bom e as coisas estão saindo conforme o planejado. Gosto muito de guiar esse carro, além de gostar muito da categoria também. Eu e o Rouman estamos indo muito bem, achamos um acerto de carro que ficou confortável para nós dois. Quando tudo está caminhando bem, costumamos andar entre os ponteiros, se não estamos lá, algo está errado. A classificação passou para amanhã, independente de chover ou não, gosto de andar aqui em Goiânia. Que venha logo a corrida e o quali para colocarmos o carro na pista.”

Rouman também falou sobre sua expectativa para o sábado e a possibilidade de classificação e corrida com chuva.

“Para amanhã nós esperamos manter esse mesmo ritmo do treino de hoje, que nos colocou na primeira posição do treino. Não tenho tanta experiência em correr na chuva. Mas, mesmo assim é um clima que eu gosto de andar. Tomara que seja um dia muito bacana e que a gente tenha um bom resultado lá na frente.”

Já na classe GT3 Cup, Cesar Ramos e Zeca Feffer lideraram a tabela de tempos seguidos pela dupla campeã de 2019, Átila Abreu e Leonardo Sanchez.

Zeca Feffer, falou sobre a expectativa para as atividades de amanhã em Goiânia.

“Acho que o quali perto da corrida ainda deixa todos em pé de igualdade, vai ser como mais um treino. A expectativa é boa para classificar bem e fazer uma boa prova.”

Cesar Ramos, que lidera o campeonato da Stock Car, falou sobre a decisão da organização em adiar o treino classificatório para o sábado.

“Fazer o quali amanhã antes da corrida foi uma decisão válida da organização. Ninguém tinha treinado na chuva, o que dificultaria bastante para os pilotos. Gosto de andar no molhado, mas o objetivo do campeonato é que todos tenham as condições de finalizar a prova bem. Não classificar na chuva evita que tenhamos acidentes que possam tirar carros da corrida de amanhã. Vai ser uma novidade para todos nós, geralmente vamos dormir na sexta já sabendo a posição em que vamos largar, o que ajudaria muito na escolha das estratégias. Mas, como o Zeca (Feffer) já bem disse, todos estamos em pé de igualdade, então todos teremos pouco tempo para definir a melhor estratégia dos 300km.

O carro andou bem, o que nos deixou bem confiante para a classificação e para a corrida.”

O Motorsport.com transmite ao vivo o treino classificatório da Porsche Endurance neste sábado (24), às 08h00 e a corrida que acontece às 11h20.

