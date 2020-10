Atual campeão do Sertões na categoria principal dos carros (T1), Lucas Moraes está fechando os últimos preparativos para buscar o bicampeonato no maior rali das Américas e anunciou a renovação de sua longa parceria com a Motul. A competição começa no próximo dia 30 com a disputa do prólogo no Autódromo Velocitta, no interior de São Paulo, em Mogi Guaçu.

“Gostaria de agradecer mais um ano de parceria com a Motul. Na verdade, a minha relação com a marca vem há mais de 10 anos, desde quando eu corria profissionalmente de motocross. A Motul representa bastante a essência do esporte a motor, já que sem o óleo dessa qualidade nós não conseguimos atingir uma boa performance, então obrigado por estarem há tantos anos junto comigo”, disse Lucas, que também tem apoio de Olívia.

CEO da Motul no Brasil, Guillaume Pailleret também agradeceu o trabalho de Lucas: “É um prazer renovar essa parceria vitoriosa. Ainda mais neste ano em que a Motul chega forte ao Sertões. Estaremos com o Lucas em todas as etapas da competição”.

O piloto da equipe MEM Motorsport acredita que o fato da disputa ter etapa maratona praticamente no início da competição, entre os dias 2 e 3 de novembro, será fundamental conseguir um bom resultado para a sequência da competição.

“Teremos a etapa maratona logo entre o segundo e terceiro dias. São trechos sem apoio mecânico, então é preciso fazer uma estratégia diferente. Temos ainda um shakedown na próxima segunda para alinharmos os últimos detalhes. Espero um começo de prova bem difícil e até mais travado. Após o dia da largada nós já vamos beirar ali a Serra da Canastra e depois acredito que a competição ficará um pouco mais rápida até chegar nas areias do Maranhão."

Mais jovem campeão da história do Sertões nos carros, Lucas teve um bom início na temporada 2020 vencendo na abertura do Brasileiro de Rally Cross Country e, após a volta das competições nos últimos meses, venceu uma etapa dentro do Rally do Jalapão.

No Sertões deste ano, Lucas vai buscar o título novamente com o auxílio de Kaíque Bentivoglio na navegação da picape X-Rally Ford Ranger. "Esta é uma parceria de sucesso que já tem mais de seis anos e que foi coroada com o título de campeão em 2019. Tenho certeza de que vamos lutar por mais uma conquista neste ano apostando neste entrosamento entre piloto e navegador", disse o piloto.

O Sertões terá início no Velocitta dia 30 de outubro e a competição passará por cinco estados e DF até chegar em Barreirinhas, no Maranhão. A decisão da competição será em 7 de novembro e para chegar até o final os competidores vão precisar percorrer um total de 4.749 km.