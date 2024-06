Este fim de semana, dos dias 29 e 30 de junho, deveria marcar mais uma etapa da temporada 2024 da Moto1000GP, mas o evento foi suspenso em função dos desdobramentos da morte de Lorenzo Somaschini.

A administração de Interlagos recomendou o cancelamento da rodada deste fim de semana por causa da investigação relativa ao acidente fatal do argentino de 9 anos que corria na Honda Junior Cup, campeonato de base integrante da SuperBike Brasil -- não-homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo.

Agora, a Moto1000GP, que é homologada pela CBM, vê a etapa que aconteceria neste fim de semana ser reagendada para 6, 7 e 8 de dezembro, conforme se verifica na agenda oficial do Autódromo José Carlos Pace.

