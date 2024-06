A semana começa com uma triste notícia para o esporte a motor sul-americano. Foi confirmada na noite desta segunda-feira (17) a morte de Lorenzo Somaschini, piloto de apenas nove anos de idade, após um grave acidente sofrido durante a etapa de Interlagos do SuperBike Brasil.

Natural de Rosário, na Argentina, Somaschini estava no Brasil para a disputada Honda Junior Cup, categoria para crianças de 8 a 16 anos que integrava a programação do SuperBike Brasil na capital paulista.

Ele sofreu um grave acidente ainda durante os treinos livres da sexta-feira, com uma forte queda na saída do Pinheirinho. Somaschini foi atendido ainda no local pela equipe médica e foi levado para o centro médico do autódromo antes de ser encaminhado para o Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista.

O jovem piloto permaneceu na UTI ao longo do fim de semana, mas acabou não resistindo aos ferimentos, com sua morte sendo confirmada pela categoria na noite desta segunda-feira através de um comunicado publicado em suas redes sociais.

"O SuperBike Brasil comunica, com muita tristeza e pesar, o falecimento do piloto Lorenzo Somaschini nesta segunda-feira (17/6), às 19h43. O argentino, natural de Rosário, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), sob cuidados médicos intensivos e, infelizmente, não resistiu".

"A organização do SuperBike Brasil está prestando total assistência à família do piloto desde sexta-feira (14/6), quando o argentino teve uma queda durante o primeiro treino livre da Jr Cup, válido pela 4ª etapa do SuperBike Brasil, no Autódromo de Interlagos. Logo que caiu na saída do Pinheirinho, o piloto foi prontamente atendido no local pela equipe médica em ambulância UTI".

"Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde houve a estabilização do seu quadro clínico. Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado (15/6), seguindo todos os protocolos médicos até ser feita a transferência para o Hospital Albert Einstein".

"Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo".

Empresário de Lorenzo e piloto de motos, Diego Pierluigi deu uma entrevista à emissora de rádio argentina LA100 onde deu detalhes sobre o acidente antes da confirmação da morte.

“Ele estava na segunda volta quando sofreu a queda na curva mais lenta do circuito. Foi uma união de muitas coisas. Sofreu um highside [movimento onde a moto cruza, trava e acaba ejetando o piloto]. Foi uma queda muito lenta, mas ele bateu a cabeça em uma posição que hoje o coloca lutando pela vida”.

Somaschini completaria 10 anos no próximo dia 17 de julho, mas já tinha uma extensa carreira nas duas rodas. Com apenas três anos de idade, ganhou uma minimoto de seu pai, passando a treinar na escola de Pierlugi.

O ano de 2024 marcava sua estreia nas competições, disputando a temporada regular da Jr Cup no SuperBike argentino antes de optar pela participação na prova em Interlagos.

