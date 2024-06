No fim da tarde desta terça-feira foi anunciado que a etapa de Interlagos do Moto1000GP foi cancelada, após o Autódromo de Interlagos acatar a recomendação da Polícia Civil. O evento ocorreria nos dias 29 e 30 de junho.

A Polícia Civil, que investiga o acidente fatal de Lorenzo Somaschini, de apenas nove anos, teria feito o pedido ao autódromo, que acatou e repassou à categoria. O jovem argentino morreu em decorrência de acidente em Interlagos no dia 14 de junho, enquanto competia pela Honda Junior Cup, que fazia parte da programação da SuperBike Brasil.

“A organização do MOTO1000GP informa que foi surpreendida nesta terça-feira (25), às 17h53, pelo cancelamento unilateral do GP Motul, decisão tomada pelo Autódromo José Carlos Pace (Interlagos). A terceira etapa do campeonato estava marcada para os dias 29 e 30 de junho”, diz o comunicado.

“Desde a manhã de segunda-feira, 24 de junho, a estrutura para o evento estava em processo de montagem. Segundo a direção do Autódromo de Interlagos, a suspensão ocorre por recomendação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, responsável pela investigação do acidente ocorrido em 14 de junho, que vitimou o jovem piloto Lorenzo Somaschini.”

“Neste momento, a direção do MOTO1000GP está reunida para estudar a viabilidade do reagendamento da etapa, conforme datas já sugeridas pela direção do autódromo.”

“A organização recebe com tristeza o cancelamento, mas acata a decisão. O MOTO1000GP tinha grande expectativa para a realização desta etapa.”

