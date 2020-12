Depois de largar da pole e liderar todas as voltas, Eric Granado venceu a sétima etapa do Superbike Brasil, disputada neste domingo (6) no novo Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG), a 300km de Belo Horizonte. Com a façanha o piloto de 24 anos conquistou por antecipação o quarto título consecutivo na categoria. Campeão ininterruptamente desde 2017, Granado se consolida como o maior nome do motociclismo brasileiro na atualidade.

Eric largou da pole com pneus de pista seca, apesar das condições instáveis, que ainda tinha trechos molhados pela chuva de antes da largada.

“A estratégia da equipe Honda Racing foi acertada, e com isso pude largar bem e ter tranquilidade para liderar todas as voltas. Quando comecei a pegar alguns retardatários, fui o mais cauteloso possível, pois a meta era vencer aqui para garantir o tetracampeonato por antecipação. Felizmente, deu tudo certo”, avaliou Granado.

Sequência de títulos

Eric Granado conquistou em Potenza o 13º título de sua carreira. No total, o principal nome da motovelocidade no Brasil soma oito campeonatos no país (seis de nível nacional) e cinco internacionais, como o Europeu de Moto2, conquistado em 2017. Desde 2015, quando foi campeão do Brasileiro de Motovelocidade 600cc, Eric fatura títulos em todas as temporadas.

“Este quarto título é muito especial, porque ser campeão quatro vezes seguidas é algo raro e também é uma marca muito importante para qualquer piloto. Por isso eu quero agradecer demais a todos que me ajudaram a chegar lá, especialmente à equipe Honda e os patrocinadores que acreditaram em mim novamente neste ano. Um obrigado especial vai para o público que me acompanha e torce por mim. Acho que o melhor que posso fazer para retribuir todo o carinho e torcida que me dedica é me aplicar ao máximo. E a vitória e o título de hoje são meus presentes para eles”, completa o jovem piloto da equipe Honda Racing.

A última etapa da Superbike Brasil em 2020 será disputada no dia 20 de dezembro, no Autódromo Internacional de Goiânia.

